Elodie Fontan : La jeune maman affiche une ligne de rêve face à Frédérique Bel

En pleine saison des remises de prix, le Palais Brongniart dans le 2e arrondissement de la capitale ouvrait ses portes à la 27e cérémonie des Trophées du Film Français, décernés en partenariat avec Accuracy, Bellevoye, Embryolisse, Hill Valley, Neuflize OBC, UniFrance et TF1. Une soirée au cours de laquelle étaient récompensées les stars du 7e Art par le magazine spécialisé. On a notamment pu y voir l'équipe de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?.

Devant les objectifs des photographes, il fallait donc compter sur le casting du film dont le second volet, sorti en janvier 2019, et qui a totalisé 6,7 millions d'entrées en France : Frédérique Bel, Romain Rojtman (producteur), Chantal Lauby, Ary Abittan, Emilie Caen, Philippe de Chauveron (réalisateur), Noom Diawara, Medi Sadoun, Salimata Kamate et Pascal N'Zonzi.

La joyeuse troupe a aussi pu compter sur la présence d'Elodie Fontan, laquelle faisait son grand retour médiatique après l'annonce faite par Ici Paris de la naissance de son premier enfant - un petit garçon prénommé Raphaël, fruit de son histoire avec Philippe Lacheau - en décembre dernier. La jolie blonde est apparue tout sourire dans une tenue noire chic et sobre composée d'un chemisier au décolleté plongeant et d'un pantalon. Perchée sur des escarpins, la comédienne a pu afficher une silhouette de rêve quelques semaines seulement après être devenue maman pour la première fois.

L'équipe du film est repartie avec le Trophée du Film Français et le Trophée UniFrance.

Au cours de la soirée, on a aussi pu voir Sabrina Ouazani, Alban Ivanov, Anne Sila, Laurena Thellier, Louis Peres, Antoine Duléry, Karine Spreuzkouski, Audrey Fleurot, Iris Bucher ou encore Julie De Bona, Aurélien Wiik, Lucien Jean-Baptiste, Sandra Sisley, Anne Viau, François Ozon, Francis Renaud, Artus, Manon Azem, Romain Chevalier, Quentin Delcourt, Isild Le Besco, Yoli Fuller, Flore Bonaventura, Francois Kraus et Denis Pineau-Valencienne... Citons aussi la présence d'Arnaud Valois, Maurice Barthélemy, Christophe Rossignon, Nicolas et Eric Altmayer, Quentin Faure, Alexis Manenti, Antoine Reinartz, Louis Peres, Laurena Thellier, Constantin Vidal, Alicia Hava, Slimane-Baptiste Berhoun, Marine Maugrain-Legagneur, Victor Lockwood, Bertrand Bonello, Bryan Mialoundama...

Le palmarès :

Trophée d'honneur Accuracy : Vincent Lindon



Trophée de la personnalité de l'année 2019 : Adèle Haenel



Trophées duos réalisateur-producteur cinéma :



Duo cinéma : François Ozon/Éric et Nicolas Altmayer (Mandarin Production) pour Grâce à Dieu



Duo révélation (1er film) : Ladj Ly/Christophe Barral, Toufik Ayadi (Srab Films) pour Les Misérables



Trophées duo auteur-producteur télévision.

Lauréats ex aequo: Catherine Ramberg, Karine Spreuzkouski/Iris Bucher (Quad Télévision) en coproduction avec TF1 et en association avec Netflix pour Le Bazar de la charité (TF1),

Victor Lockwood, Marine Maugrain-Legagneur /Augustin Bernard, Mathieu Van de Velde (Black Sheep Films) et Nicolas Coppermann (EndemolShine Fiction) pour Mental (France TV Slash).



Trophée Eclair de l'exploitant : Franck Roulet (Le Mazarin et le Renoir d'Aix-en-Provence)



Trophée du public TF1 : Les Misérables de Ladj Ly



Trophée des Trophées : Le Roi lion de Jon Favreau (The Walt Disney Company France)



Trophée du film français : Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? de Philippe de Chauveron (UGC Distribution)



Trophée de la première oeuvre : Au nom de la terre d'Édouard Bergeon (Diaphana Distribution)



Trophée UniFrance : Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? de Philippe de Chauveron (UGC Distribution)



Trophée de la fiction unitaire : Le premier oublié de Christophe Lamotte (UGC pour TF1)