Philippe Lacheau (Babysitting) papa, son histoire discrète avec Élodie Fontan

Au cinéma, ils enchaînent carton sur carton, que ce soit ensemble ou séparément. Mais une fois qu'ils quittent les plateaux de tournage, Philippe Lacheau et Élodie Fontan vivent à un autre rythme. Loin des comédies, des grosses blagounettes et de leur bande de potes acteurs, les tourtereaux mènent une existence paisible et discrète. Leur amour, ils acceptent de l'évoquer pudiquement, sans jamais vraiment le crier sur tous les toits. Sur les réseaux sociaux, pas de mots doux, pas de photographies de tendres embrassades ni de baby bump. Et pourtant, c'est une jolie comédie romantique qui se dessine entre ces deux-là.

Un brouillard épais gravite autour des détails de leur rencontre, lors du casting de Babysitting 2. Difficile de savoir depuis combien de temps ces deux-là sont ensemble, bien que l'année 2015 soit souvent évoquée. Mais une chose est sûre. Leurs sentiments ont véritablement pris forme il y a peu. En août 2019, Paris Match annonçait la grossesse de la comédienne après l'avoir croisée le ventre arrondi à l'aéroport. Le 11 décembre suivant, c'est Ici Paris qui confirmait la naissance du bébé, le premier enfant du couple, un garçon prénommé Raphaël. "Franchement, c'est cool" se contentait d'expliquer l'heureux papa pendant le confinement, vis-à-vis des premiers mois de son enfant.

Philippe Lacheau, on le connaît surtout pour son premier rôle dans le film Babysitting, qu'il a réalisé en 2014 avec Nicolas Benamou. Quant à Élodie Fontan, elle incarne Alyzée dans la série Clem depuis 2010 sur TF1 et s'est très vite attiré la sympathie des téléspectateurs. Mais leur rencontre a fait des flammes... et a donné vie à de nombreux projets cinématographiques. Ensemble, ils nous ont fait glousser dans Alibi.com, Mission Pays basque ou Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Main dans la main côté pro et côté privé, les deux acteurs ne semblent pas vraiment se lasser l'un de l'autre. "Tu gagnes du temps parce que tu ne prends pas de gants, expliquait Philippe Lacheau à Purepeople, concernant leurs nombreuses collaborations. Tu vas droit au but, tu dis ce qui est bien ou pas." La voilà donc la recette du succès. Et quel succès !