Philippe Lacheau et Élodie Fontan parents confinés : "C'est cool"

Après des mois de rumeurs et de photos volées, on apprenait en décembre 2019 que Philippe Lacheau et sa chérie Élodie Fontan étaient devenus parents pour la première fois. Interrogé par l'humoriste Jarry lors d'un live sur Instagram, le jeune papa a confirmé l'heureuse nouvelle.

Lundi 23 mars, au début de la deuxième semaine de confinement, Jarry avait donc organisé un échange en direct avec Philippe Lacheau. Ce dernier a expliqué qu'il était confiné avec sa compagne - sans toutefois la nommer alors même que des centaines d'internautes s'en amusaient dans les commentaires - et "un petit garçon âgé de 4 mois". Un bébé sur lequel le couple veille donc nuit et jour puisque, comme tous les autres artistes, leurs projets sont à l'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus.

Amusé, Jarry a demandé au réalisateur des films Nicky Larson et le Parfum de Cupidon ou Alibi.com, comment se passaient les nuits avec le bébé. "Franchement, c'est cool, c'est cool. T'habites pas loin de chez moi, donc si ça se passait pas bien, tu l'entendrais", a confié Philippe Lacheau. L'acteur et réalisateur de 39 ans, qui a reçu des embrassades de son complice au moment de quitter le direct, a plaisanté en disant que son fils s'appelait... Michael Jackson. Selon les informations du magazine Ici Paris, le bébé se prénomme en réalité Raphaël.

Élodie Fontan, âgée de 32 ans, n'a jamais voulu publiquement évoquer sa grossesse, révélée initialement par Paris Match. La jolie blonde, récemment vue sur le petit écran dans la série Prise au piège, a donc évité de poster la moindre photo de son baby bump sur les réseaux sociaux. En revanche, elle a fait un retour remarqué sur le tapis rouge en février dernier, à Paris, à l'occasion de la 27e cérémonie des Trophées du Film Français, en compagnie de l'équipe de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?. Elle affichait déjà une silhouette de rêve !