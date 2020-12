Élodie Fontan et Philippe Lacheau parents : premier anniversaire de leur fils, avec un incroyable gâteau ?

Élodie Fontan et Philippe Lacheau ont toujours été extrêmement secrets lorsqu'il s'agit de leur vie privée. C'est dans la plus grande discrétion que l'actrice de 33 ans et l'acteur de 40 ans ont accueilli leur premier enfant en décembre 2019, un petit garçon prénommé Raphaël, né dans une clinique de l'Ouest parisien, comme l'avait rapporté à l'époque Ici Paris. Un an a déjà passé depuis ce grand moment et cet immense changement de vie, comment ne pas le célébrer ?

Le 5 décembre 2020, Élodie Fontan s'est emparée de son compte Instagram pour enrichir sa story. La jolie blonde y a partagé un incroyable gâteau coloré et décoré de plusieurs personnages en lien avec la savane. L'adorable petit singe placé en haut de cette magnifique création tenait une bougie "1" dans ses petites pattes faites en sucre. Pour symboliser le premier anniversaire de Raphaël ? "Woooow, incroyable ce gâteau", a commenté l'actrice sur sa publication, en admiration devant cette création signée @celinecakedesign_ . "Gâteau Big Five", a ajouté Élodie Fontan.

Ce dernier commentaire est en référence au dernier film qu'elle a tourné, Big Five, que les téléspectateurs auront le plaisir de découvrir dans quelques jours. "Big Five sera diffusé pour Noël, le 25 décembre à 21h05 sur @france2 !!!! Je vous avais bien dit qu'on faisait tout pour vous montrer ça le plus vite possible. Une belle soirée pleine de magie à ne pas louper les amis", a annoncé la belle Elodie, heureuse de cette sortie aussi rapide. En effet, le tournage de Big Five au Sénégal, avec Chantal Ladesou et le charmant Marc Ruchmann (Plan Coeur sur Netflix), s'est achevé il y a quelques jours à peine. En plus d'annoncer la date de diffusion du film, son héroïne en a diffusé une bande-annonce. Dépaysement garanti dans ce décor majestueux !