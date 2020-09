Gaspard Ulliel masqué au côté de Marc Ruchmann (Plan Coeur) pour une belle soirée

Encore une soirée de folie. Il y a déjà plusieurs jours, le lundi 21 septembre 2020, de nombreuses personnalités se sont bousculées à l'ouverture de la marina de l'hôtel OFF Paris Seine, par Geoffrey Gervais, situé sur le quai d'Austerlitz, dans le 13e arrondissement parisien. Si Gaspard Ulliel était le seul à porter un masque (du moins sur la photo), il n'a pas vraiment respecté les gestes barrières en plaçant sa main directement sur la bouche de l'acteur Matthias N'Guyen Van Khache.

Parmi les célébrités présentes lundi pour cette soirée en plein air, sur les bords de Seine, on décompte la chanteuse et comédienne Laura Presgurvic, l'acteur de Plan Coeur (Netflix) Marc Ruchmann ou encore Raphaël Kahn, célèbre Mathieu dans Demain nous appartient (TF1). Bétina Orsetti et son compagnon, Yaniss Lespert (Fais pas ci, fais pas ça), ont également pris la pose lors de cette belle soirée d'ouverture.

Comme on peut facilement l'apprendre sur le site de l'établissement, OFF Paris Seine, situé au pied de la gare d'Austerlitz, est un hôtel et bar sur l'eau. Un lieu déjà prisé des influenceurs et visiblement, des personnalités parisiennes. Il est déjà suivi par 25 000 fans sur Instagram, dont une certaine Laury Thilleman.

Malheureusement la fête est de courte durée. À Paris, classée en alerte renforcée comme dix autres métropoles, les bars fermeront au plus tard à 22h. Un manque à gagner difficile à encaisser pour les restaurateurs, qui avaient déjà eu du mal à survivre à un long confinement au printemps.