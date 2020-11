Elodie Fontan en extase : elle a quitté la France pour "un décor de rêve"

Depuis qu'elle a joué dans la série Clem, Elodie Fontan est devenue une actrice chouchoute du grand public. Il faut dire que ses rôles dans les comédies de son amoureux, l'acteur et réalisateur Philippe Lacheau, ont aussi beaucoup contribué à cette notoriété. En plein reconfinement, la star a quitté la France pour un nouveau tournage.

C'est sur son compte Instagram suivi par 660 000 abonnés qu'Elodie Fontan a informé ses fans, le 6 novembre, qu'elle avait dit bye bye à l'hexagone pour s'envoler vers une destination plus chaude. "En plein tournage de Big Five. Une jolie comédie avec plein de surprises, un décor de rêve au Sénégal, plein d'animaux, du rire et de la magie au rendez-vous... Hâte que vous découvriez ce super projet réalisé par @gillesdemaistre sur @francetelevisions. Heureuse de retrouver ma @chantalladesou avec @marc_ruchmann et plein de supers acteurs que je vais vous présenter très bientôt #BigFive @fred_etherlinck @christophe.canard Johan Hernandez", a ainsi écrit l'actrice de 33 ans, en extase, en légende d'une photo prise sur le tournage de son nouveau film avec ses petits camarades.