Élodie Fontan maman : une nouvelle "super aventure" avec Philippe Lacheau

Philippe Lacheau et Élodie Fontan ont un nouveau projet commun. Le réalisateur français a annoncé le tournage imminent de son prochain film, le cinquième, sur sa page Instagram, le 11 août 2020. "Le calme avant la tempête... le 19 août nous commencerons le tournage de mon 5e film (déjà)", a-t-il annoncé.

Après la sortie de Nicky Larson et le parfum de Cupidon, ce nouveau long-métrage devrait également avoir une saveur de nostalgie. "Pas une adaptation de manga cette fois-ci mais un énorme kif de gosse également. Hâte de vous en dire (et de vous en montrer) plus...", a-t-il ajouté. On devine toutefois qu'il semble s'agir d'un film de super héros. "Pas de pouvoir (...) des emmerdes", est-il écrit à côté du titre, camouflé, du film. On devine cependant son nom, avec les lettres qui dépassent et semblent correspondre à "super-héros", ou peut-être bien "super-zéros", pour le jeu de mots.