Elodie Fontan : Fin de tournage avec Philippe Lacheau, critiquée, elle répond fermement

Elodie Fontan est sur tous les fronts ! Quand elle ne s'occupe pas de son bébé, un petit garçon né en décembre dernier, la populaire actrice continue aussi les tournages. Elle vient tout juste de boucler sa participation à la comédie Super Héros malgré lui, réalisée par son amoureux Philippe Lacheau. Elle a partagé sa joie sur Instagram et, comme souvent sur les réseaux sociaux, un utilisateur n'a pas manqué de lui faire une critique.

Fin octobre, Elodie Fontan a posté deux photos d'elle, entourée de Phillipe Lacheau, Tarek Boudali, Chantal Ladesou ou encore Julien Arruti. La fameuse "bande à Fifi" qui fait un hold up sur le cinéma français depuis quelques années. A cette troupe venait aussi s'ajouter Jean-Hugues Anglade. Heureuse d'avoir fini ce nouveau tournage, elle a écrit en légende : "C'était le dernier jour de Super Héros Malgré lui ! Encore une aventure incroyable qu'on a déjà hâte de partager avec vous ! Triste de quitter ma famille de cinéma mais impatiente de la retrouver en 2021 pour découvrir ce film de taré de @lacheauphilippe."

Elodie Fontan a reçu de nombreux messages sous sa publication dont celui d'un utilisateur ayant remarqué que la comédienne et ses camarades n'avaient pas respecté les gestes barrières contre le coronavirus. "Waow super mais il n'y a pas de geste barrière et de masque", a-t-il ainsi écrit. Ni une ni deux, la comédienne âgée de 33 ans lui a répondu poliment mais fermement. "Nous sommes évidemment testé avant chaque journée de tournage pour nous permettre de jouer sans masque...", a-t-elle expliqué pour justifier la proximité avec ses complices de tournage et leurs visages sans protection. Renvoyé dans les cordes, ce dernier a répondu, la queue entre les jambe. "Ha ok super heureusement, super protégez vous."

Malgré le décrié reconfinement, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé que les tournages pouvaient continuer. "Nous autorisons le travail préparatoire aux spectacles, les répétitions, les enregistrements et les tournages afin de préparer les activités de demain", avait-il à l'Assemblée nationale.