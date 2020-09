Elodie Fontan : Quand reverra-t-on la jeune maman au cinéma ?

Au fil des années, Elodie Fontan s'est fait une jolie place dans le coeur des Français. La comédienne de 33 ans, révélée par la série Clem, enchaîne les succès au cinéma ou à la télévision. En témoigne le carton d'audience de Meurtres en Pays Cathare, le téléfilm de France 3 arrivé en tête avec 5,1 millions de téléspectateurs, le 19 septembre. Mais la star prépare aussi son retour sur grand écran après une pause bébé...

Devenue mère pour la première fois en décembre 2019, d'un petit garçon prénommé Raphaël, Elodie Fontan avait opté pour la plus grande discrétion afin de profiter à fond de ses premiers pas de maman. Coup de chance, si l'on peut dire cela comme ça, le confinement était vite arrivé ensuite et cela lui avait permis encore plus de rester avec son bébé et son compagnon, l'acteur et réalisateur Philippe Lacheau. D'ailleurs, il y a quelques mois l'heureux papa était interrogé par son ami l'humoriste Jarry et il avait décrit comment se passaient les premières nuits de Raphaël. "Franchement, c'est cool, c'est cool. T'habites pas loin de chez moi, donc si ça se passait pas bien, tu l'entendrais", avait confié le réalisateur des films Nicky Larson et le Parfum de Cupidon ou Alibi.com.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin et Elodie Fontan a été obligée de laisser un peu son bébé afin de reprendre le travail comme toutes les mamans. Sur Instagram, la star a ainsi révélé à ses fans qu'ils pourront la retrouver au cinéma très prochainement. Elle est attendue dans la comédie intitulée Super Héros Malgré lui réalisée par Philippe Lacheau avec également Julien Arruti et Tarek Boudali au casting. Le film sortira en 2021. Entre temps, quand elle a un peu de temps libre, l'actrice multiplie les projets. Toujours sur Instagram, Elodie Fontan a ainsi posté une photo d'elle assez sensuelle, prise pendant un shooting. "Séance photo avec la super @sandrafourqui. Et ben on dirait pas comme ça mais je me suis bien pelée en fait ! Oui parce que comme dirait Sandra " si le peignoir n'est pas mouillé, c'est moins joli " Tu devrais faire une vidéo making of Sandra", a-t-elle commenté.