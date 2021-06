Diaporama Elodie Fontan se moque de son chéri Philippe Lacheau et de ses grosses faiblesses sportives !

Elodie Fontan et son compagnon Philippe Lacheau - 1vant-première du film "Nicky Larson et le Parfum de Cupidon" au cinéma Le Grand Rex à Paris. © Coadic Guirec/Bestimage

7 / 15

Philippe Lacheau et sa compagne Elodie Fontan - Montée des marches du film "Once upon a time... in Hollywood" lors du 72e Festival International du Film de Cannes. Le 21 mai 2019. © Jacovides-Moreau / Bestimage