Nabilla et Thomas Vergara : L'éducation de leur fils Milann à l'origine d'un différend entre eux

A la suite de leur somptueux mariage au château de Chantilly le 6 juillet dernier, qui a été quelque peu gâché par le cambriolage dont ils ont été victimes, Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont passé une lune de miel de rêve à Ibiza. Mais depuis quelques jours, les jeunes mariés sont de retour à Dubaï et profitent de précieux moments avec leur fils Milann (1 an). Ils n'oublient toutefois pas que leur merveille fera prochainement sa rentrée scolaire. Et le sujet fait débat dans le couple.

Nabilla et Thomas doivent choisir dans quelle école ira Milann. Et malheureusement, la belle brune de 29 ans et son cher et tendre ne sont pas d'accord sur le sujet. "Avec Thomas on s'est dit qu'on allait le mettre soit dans une école anglaise et qu'il prendrait la langue française en deuxième langue, ou alors Thomas veut le mettre dans une école française à Dubaï. On est tous les deux en train de négocier un peu là-dessus", a déclaré Nabilla sur Snapchat.

Pour elle la réponse est claire : Milann ira dans une école anglaise. "Je veux qu'il parle anglais car on vit dans un pays anglophone, tout simplement. Notre fils vit à Dubaï, donc pour communiquer avec tout le monde et pas que la communauté française, il faut parler l'anglais", s'est-elle justifiée. Reste à savoir lequel cédera en premier.

Le 20 juillet dernier, c'est le comportement de son fils que Nabilla évoquait sur son compte Snapchat. Elle ne cachait pas qu'en ce moment, Milann les testait beaucoup. "C'est pas très facile aujourd'hui. Mon fils me fait la guerre ! Je lui dis de ne pas me mouiller, il me jette de l'eau dessus, je lui dis de finir son assiette, il la jette par terre... Donc je l'ai mis au coin pendant 5-10 minutes, le visage face au mur. Il fait sa crise d'ado bébé", déclarait-elle. Une situation que de nombreux parents connaissent. Nul doute qu'elle a donc reçu quelques témoignages pour l'aider à traverser cette période.