Nabilla et Thomas cambriolés : ils présentent les seuls cadeaux de mariage qu'il leur reste

Mardi 6 juillet dernier, Nabilla et Thomas Vergara ont renouvelé leurs voeux de mariage lors d'une cérémonie incroyable au château de Chantilly. L'événement a malheureusement été terni par un cambriolage survenu au cours de la nuit. Les voleurs sont parvenus à s'emparer de tous les cadeaux de mariage du couple star. Enfin presque ! En effet, dimanche 18 juillet 2021, Nabilla a confié avoir tout de même pu conserver trois "petits" cadeaux.

"Je vais vous montrer les seuls cadeaux de mariage qu'il nous reste", a-t-elle annoncé sur Snapchat. Et de présenter tout d'abord des paires de lunettes de soleil : "Il nous reste de belles lunettes chacun en diamants trop belles, magnifiques." Après quoi, la maman de Milann (1 an et demi) a dévoilé un coffret de sommelier dont les bouteilles sont marquées par les initiales et les dates de naissance des amoureux.

Enfin, Nabilla et Thomas Vergara ont eu l'opportunité de récupérer un vase Hermès. "Il nous reste un autre cadeau qu'ils ne nous ont pas pris parce qu'ils l'avaient utilisé pour bloquer la porte d'entrée, c'est un vase Hermès", a expliqué la jeune femme de 29 ans.

"Donc voilà les seuls cadeaux de mariage qu'il nous reste, heureusement on a encore les discours des invités mais il en manque plein... On voulait faire une boîte avec tous nos discours et nos souvenirs, mais voilà la vie en a décidé autrement", se désole-t-elle encore. "Ce qui est chiant, ce n'est même pas le matériel en lui-même mais c'est les souvenirs. Par exemple, il y avait une bague que ma grand-mère m'avait offerte, des trucs qui vous tiennent à coeur qui n'ont pas de prix, et ça, ça fait mal, de la peine." Une enquête est toujours en cours pour retrouver les malfaiteurs. Nabilla et Thomas Vergara ont tenté quant à eux d'aller de l'avant en maintenant leur lune de miel à Ibiza.