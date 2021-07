Nabilla et Thomas Vergara, proches de footballeurs stars : photos complices à Ibiza !

Nabilla a retrouvé le sourire ! En lune de miel à Ibiza avec Thomas Vergara après leur mariage célébré le 6 juillet 2021 au château de Chantilly, la brunette broyait du noir. Son fils, le petit Milann (1 an et demi), lui manquait terriblement et elle peinait à profiter de son cher époux sous le soleil espagnol. Tout ceci est de l'histoire ancienne, la jeune maman semble désormais bien épanouie ! Il faut dire qu'elle passe un superbe séjour en charmante compagnie.

Sur les réseaux sociaux, le couple star a partagé une superbe photo... en compagnie de Kylian Mbappé, footballeur français qui officie également comme attaquant au Paris Saint-Germain. Du haut de ses 22 ans, le jeune sportif est une vraie star du ballon rond. La photo, publiée en story, a très certainement récolté bon nombre de réactions de la part des 6,6 millions de followers de Nabilla.

Si les jeunes mariés, qui s'étaient déjà unis une première fois à Londres en mai 2019, ont croisé Kylian Mbappé par hasard, ils passent une partie de leur séjour à Ibiza avec un autre footballeur de renom. En effet, Nabilla et Thomas Vergara ont été vus proches de Riyad Mahrez, international algérien et ailier droit de Manchester City, sa fiancée Taylor Ward et sa soeur Inès. Dîner au restaurant, balade en yacht du côté de Formentera, sublime île au sable fin et à l'eau turquoise... Les deux clans ne se quittent décidément plus !

Tandis que Nabilla sympathise avec la jolie Taylor Ward et la charmante Inès Mahrez, Thomas Vergara prend des photos souvenirs avec Riyad Mahrez... et Aymeric Laporte, footballeur international espagnol qui est aussi défenseur à Manchester City. Le temps d'une soirée, la star du ballon rond a croisé la route de l'ancien candidat de télé-réalité.

Un joli programme pour le couple, et de quoi faire oublier à Nabilla la récente mésaventure survenue lors de son mariage. Rappelons que durant la fête, le couple a été cambriolé. Le montant du préjudice s'élève à plus de 150 000 euros... mais surtout, le petit Milann dormait dans la chambre communicante. Nabilla eu "très très peur", Thomas Vergara aussi. Alors, cette lune de miel à Ibiza leur permet de décompresser avant le retour à Dubaï et les retrouvailles avec leur adorable garçon.