Nabilla et Thomas Vergara au côté d'une star de football : lune de miel festive à Ibiza

Le 6 juillet 2021, Nabilla a dit "oui" à Thomas Vergara une deuxième fois, après un mariage intimiste à Londres en mai 2019. Les parents du petit Milann (1 an et demi) ont célébré leur amour au château de Chantilly, lors d'une cérémonie somptueuse. Désormais, place à la lune de miel. C'est à Ibiza que le couple a posé bagages. Et sur place, Nabilla et Thomas Vergara ont retrouvé un célèbre footballeur et sa fiancée.

C'est Riyad Mahrez, international algérien qui officie comme ailier droit à Manchester City, qui s'est affiché aux côtés de Nabilla et Thomas Vergara. La star du ballon rond profite du soleil d'Ibiza après avoir passé quelques jours à Mykonos en Grèce puis dans le Sud de la France, notamment à Cannes, en famille. Toujours accompagné de sa fiancée la belle Taylor Ward, Riyad Mahrez partage de superbes moments avec sa soeur Inès et son ami You.

Lundi 12 juillet 2021, le footballeur et ses camarades ont dîné au Cipriani Dowtown, un restaurant italien chic et branché d'Ibiza. Après un dîner à quatre, ils ont retrouvé Nabilla et Thomas Vergara, qui ont visiblement passé la soirée au même endroit. L'occasion pour tous de prendre la pose. Le jeune marié a pris la pose avec Riyad Mahrez tandis que Nabilla s'est amusée devant l'objectif avec Inès, la soeur du footballeur, et Taylor Ward, sa future épouse. De jolis clichés souvenirs de cette soirée.

Peut-être que croiser la star du football et ses proches a permis à Nabilla de retrouver le sourire. Car, rappelons-le, son moral n'est pas au top. La belle vit mal cette escapade à deux, loin de son fils Milann. "Nabilla a un petit coup de blues aujourd'hui, elle est triste. On était venu se détendre, profiter l'un de l'autre... et au final elle est plus stressée que jamais", a confié Thomas Vergara lundi 12 juillet 2021 sur Snapchat. De son côté, la jeune maman a évoqué sa difficulté à accepter l'absence de son fils. "Je m'imagine mon fils qui nous cherche partout et ça m'énerve...", a-t-elle déclaré.

Ce sentiment de manque est d'autant plus accentué par le fait que durant son mariage, le couple a été cambriolé. La chambre de Nabilla et Thomas Vergara a été pénétrée par des voleurs... tandis que le petit Milann dormait paisiblement dans la pièce communicante. La jeune maman a eu "très très peur"...