Riyad Mahrez : Sa fiancée Taylor Ward prise dans une bagarre filmée à Mykonos

Si tout allait bien jusque-là durant les magnifiques vacances du footballeur et de sa chérie, les choses se sont rapidement gâtées. Après une très belle demande en mariage et une bague de fiançailles au prix vertigineux, Riyad Mahrez et Taylor Ward continuent de se relaxer en Grèce sur l'île de Mykonos. Après ce début de semaine parfait, la journée de mercredi ne s'est visiblement pas déroulée comme prévue pour la belle blonde de 23 ans.

Une jeune femme, connue sous le nom de Jhilleaf sur Instagram accuse le couple et leurs amis d'avoir provoqué une dispute dont Taylor Ward et son entourage seraient les instigateurs. Des accusations qui n'ont visiblement pas plus à la future femme du footballeur de Manchester City qui s'est expliquée auprès de ses 1,1 millions d'abonnés sur Instagram. Visiblement très remontée, l'ex d'un ancien coéquipier de Riyad Mahrez a posté plusieurs stories explicatives sur son compte afin de rétablir la vérité.