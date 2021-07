Nabilla au plus mal pendant sa lune de miel : "Elle est plus stressée que jamais"

Après huit ans d'amour, un premier mariage en mai 2019 et la naissance de Milann (1 an et demi), Nabilla et Thomas Vergara ont scellé leur amour au château de Chantilly. Le 6 juillet 2021, le couple a célébré son union en grande pompe. Un mariage entaché par le cambriolage de leur chambre d'hôtel. Après le cauchemar, les heureux parents profitent de leur lune de miel à Ibiza. Mais là encore, ce n'est pas la grande forme pour Nabilla...

Sur Snapchat lundi 12 juillet 2021, Thomas Vergara prend la parole. "Nabilla a un petit coup de blues aujourd'hui", lance-t-il alors que la jolie brune de 29 ans indique que son petit Milann lui manque. "On appelle Milann tous les jours en vidéo, parfois deux fois par jour. Mais c'est vrai que Nabilla est triste. Aujourd'hui on était à la piscine toute la journée, et elle me disait qu'elle voulait rentrer. Au bout de quinze minutes, elle voyait tout en noir, confie le jeune marié. On était venu pour se détendre, profiter l'un de l'autre... et au final elle est plus stressée que jamais."

Nabilla et Thomas Vergara en lune de miel sans Milann : "Ça me stresse"

De son côté, Nabilla confirme : "C'est compliqué parce qu'on est trop bien tous les deux, tout se passe bien, tout est magnifique. Mais je n'arrive pas à me dire que mon fils n'est pas avec nous. Ça me stresse. Je me dis que je dois lui manquer, toi aussi, et qu'il ne peut pas nous le dire parce que c'est un bébé. Je m'imagine mon fils qui nous cherche partout et ça m'énerve..." Mais face à cette angoisse de savoir son fils Milann loin d'elle, Nabilla tente de se reprendre. "Ça va aller, promis je vais me calmer, je vais faire un effort. Hier ça allait bien. On a passé une trop bonne soirée, et là ce matin, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me détendre", confie-t-elle.

Et Thomas Vergara de conclure sur cette lune de miel à deux, sans son petit garçon : "Je me prends tout le stress de Nabilla alors que tout va bien !"

Rappelons que le couple a été cambriolé lors de son mariage. Et Nabilla a eu très peur pour Milann, qui dormait dans la chambre juste à côté de la pièce pénétrée par les voleurs. "Ça nous a fait un petit peu peur parce qu'on s'est dit qu'ils auraient pu rentrer et peut-être lui faire du mal", avait-elle confié, en larmes, sur Snapchat au lendemain du drame. Alors, profiter du soleil d'Ibiza pendant que Milann est à des kilomètres, c'est "trop compliqué" désormais.