Nabilla et Thomas Vergara, parents dépassés : leur fils Milann traverse une vraie crise !

La vie de jeunes parents n'est pas toujours rose ! Nabilla et Thomas Vergara, qui se sont dits "oui" pour la seconde fois, le 6 juillet 2021 au domaine de Chantilly, le savent bien. Après leur lune de miel sous le soleil d'Ibiza, les tourtereaux ont retrouvé leur foyer et leur petit garçon Milann, qui avait terriblement manqué à sa maman durant ce voyage. Agé d'un an et demi, le petit garçon fait vivre un enfer à son père et à sa mère. Sur Snapchat, lundi 20 juillet, la jolie brune se confiait sur les difficultés qu'ils traversent quotidiennement avec Thomas. Alors que petit pleure en demandant son doudou, la fondatrice de Nabilla Beauty explique : "C'est pas très facile aujourd'hui. Mon fils me fait la guerre ! Je lui dis de ne pas me mouiller, il me jette de l'eau dessus, je lui dis de finir son assiette, il la jette par terre..."