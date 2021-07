Nabilla cambriolée à son mariage : traumatisée et angoissée, elle prend une grande décision

Le cambriolage qui a eu lieu pendant la folle soirée de leur mariage semble laisser des séquelles. Nabilla et Thomas Vergara ont même pris la décision de changer leurs habitudes pour ne pas qu'une telle mésaventure leur arrive une nouvelle fois. C'est ce que leurs fans ont pu constater dès leur arrivée à Ibiza en Espagne ce vendredi 9 juillet 2021, à l'occasion de leur lune de miel.

En effet, Nabilla s'est saisie de son compte Snapchat pour faire une mise au point dès lors qu'elle a posé ses bagages dans son hôtel. "On est bien arrivé à Ibiza, je suis trop contente, c'est magnifique. Je ne vais pas trop montrer la chambre etc, parce que voilà, je n'ai plus envie qu'on sache où je suis, ce que je fais, ça m'angoisse je ne vais pas vous mentir", a-t-elle avoué.

Nabilla a malgré tout fait savoir que cette surprise concoctée par son mari avait tout l'air d'être tout aussi somptueuse que leur mariage. Qui plus est, leur petite escapade sans Milann (1 an et demi) est exactement ce dont le couple a besoin actuellement. "Tout va très bien, on est dans une chambre magnifique, mon mari m'a fait une super surprise, c'était trop mignon, tout était parfait... On s'aime plus que tout, on est heureux. On va passer une petite lune de miel tous les deux, donc que du bonheur. On va profiter parce qu'on a besoin de se retrouver, d'être ensemble, de se concentrer sur nous deux, d'oublier tous les petits soucis qu'on a pu avoir, de se concentrer que sur les choses positives, c'est ce qu'on sait faire de mieux", a-t-elle encore déclaré.

Pour rappel Nabilla et Thomas Vergara se sont dit "oui" dans la journée de mardi 6 juillet 2021 au château de Chantilly, deux ans après leur union civile à Londres. Pour l'occasion, la jolie brune de 29 ans a porté une robe sur-mesure signée Jean-Paul Gaultier et a ainsi ébloui de beauté ses invités très VIP dont faisaient partis Iris Mittenaere ou encore Wejdene. La cérémonie et la soirée qui ont suivi avaient tout d'un conte de fées jusqu'à ce que les mariés découvrent que leur chambre avait été cambriolée pendant leur absence. Le préjudice est estimé à près de 150 000 euros. Une enquête est actuellement en cours.