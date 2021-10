Diaporama Nabilla : Fête de folie pour les 2 ans de Milann, Tarek et Camélia Benattia grands absents...

Nabilla et Thomas Vergara célèbrent le deuxième anniversaire de leur fils Milann, à Dubaï.

Nabilla et Thomas Vergara ont célébré le deuxième anniversaire de Milann en grande pompe à Dubaï.

Nabilla et Thomas Vergara ont célébré le deuxième anniversaire de Milann en grande pompe à Dubaï.

Nabilla et Thomas Vergara ont célébré le deuxième anniversaire de Milann en grande pompe à Dubaï.

Nabilla et Thomas Vergara ont célébré le deuxième anniversaire de Milann en grande pompe à Dubaï.

Nabilla et Thomas Vergara ont célébré le deuxième anniversaire de Milann en grande pompe à Dubaï.

Nabilla et Thomas Vergara ont célébré le deuxième anniversaire de Milann en grande pompe à Dubaï.

Nabilla et Thomas Vergara ont célébré le deuxième anniversaire de Milann en grande pompe à Dubaï.

Nabilla et Thomas Vergara ont célébré le deuxième anniversaire de Milann en grande pompe à Dubaï.

Nabilla et Thomas Vergara ont célébré le deuxième anniversaire de Milann en grande pompe à Dubaï.

Nabilla et Thomas Vergara ont célébré le deuxième anniversaire de Milann en grande pompe à Dubaï.

Nabilla et Thomas Vergara ont célébré le deuxième anniversaire de Milann en grande pompe à Dubaï.

Nabilla et Thomas Vergara ont célébré le deuxième anniversaire de Milann en grande pompe à Dubaï.

Nabilla et Thomas Vergara ont célébré le deuxième anniversaire de Milann en grande pompe à Dubaï.

Nabilla et Thomas Vergara ont célébré le deuxième anniversaire de Milann en grande pompe à Dubaï.

Nabilla et Thomas Vergara ont célébré le deuxième anniversaire de Milann en grande pompe à Dubaï.

Nabilla et Thomas Vergara ont célébré le deuxième anniversaire de Milann en grande pompe à Dubaï.

Nabilla et Thomas Vergara ont célébré le deuxième anniversaire de Milann en grande pompe à Dubaï.

19 / 26

Exclusif - Nabilla Benattia-Vergara - Enregistrement de l'émission "Clique" présentée par M. Achour sur Canal Plus à Issy-les-Moulineaux le 31 janvier 2020. © Jack Tribeca/Bestimage

(No Web - pour suisse et Belgique)