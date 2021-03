Kamila et Noré parents : le visage de leur fils Kenan dévoilé au grand jour, un bébé magnifique !

"Je vous présente la lumière de notre coeur, notre fils Kenan. On a mûrement réfléchi et c'est pour nous le bon moment de vous dévoiler la bouille de notre ange. Vous qui avez suivi chaque étape importante de notre vie.

Alors-vous trouvez que c'est plutôt papa ou maman ?", écrit la belle Kamila sur Instagram en légende de... la première photo de son petit garçon. Le petit Kenan apparaît en body blanc, sa chevelure blonde soigneusement coiffée et le bleu de ses yeux éblouissant !

En commentaires, les compliments pleuvent. Notamment de la part de stars de télé-réalité. Charlène et Benoît, eux aussi révélés dans Secret Story 11, la jeune maman Camille Froment (Les Marseillais), Anaïs Camizuli, Stéphanie Durant et son mari Theo Soggiu, Camélia Benattia la belle soeur de Nabilla, Maeva Ghennam ou encore Milla Jasmine ont tous sans exception craqué pour l'adorable bouille de Kenan. D'autres internautes sont également sous le charme du jeune garçon qui a, selon beaucoup, "les yeux et la bouche de maman, le nez de papa".

Une nouvelle vie à trois qui semble combler Kamila et Noré !