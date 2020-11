Kamila et Noré parents : le prénom de leur fils révélé, un gros indice planait depuis des mois

Dimanche 29 novembre 2020, Kamila et Noré sont devenus parents pour la première fois. Après dix ans d'amour, le couple a accueilli un petit garçon pour son plus grand bonheur. Une fois remis de leurs grandes émotions, ils ont accepté de faire les présentations officielles sur leurs réseaux sociaux respectifs en postant un tout premier portrait de famille avec leur fils.

Sur l'image, Kamila et Noré apparaissent le sourire aux lèvres à la maternité en train de porter à deux et avec complicité leur bébé. En légende, ils révèlent le prénom de ce dernier qui a tout l'air d'être symbolique. "Bienvenue au monde mon petit bébé préféré, Kenan Noré Abdelali. Dieu nous a fait descendre cet ange du ciel pour venir combler nos vies. Désormais le Paradis se trouve sous mes pieds grâce à toi mon ange. Je te protégerai et t'aimerai toute ma vie mon fils, le petit trésor qui manquait à notre vie et qui lui donne encore plus de sens à présent. Nous voilà désormais une vraie famille @noreofficiel je suis comblée. Je crois qu'il n'y a pas de mots assez forts pour décrire ce sentiment de bonheur intense", a écrit la jolie brune, ajoutant à la fin "Baby KenaN". Elle donnait donc un indice sur son prénom depuis des mois puisqu'elle a surnommé l'enfant "bébé KN" dès le début de sa grossesse, soit les initiales de son prénom et celui de son mari. Les internautes n'y ont vu que du feu !

De son côté, le gagnant de Secret Story en 2017 a lui aussi partagé une photo similaire sur Instagram, en plus d'un cliché où il partage un doux moment seul avec son fils. "Kenan Noré Abdelali, mon fils est né hier a 18:50. Dieu merci un magnifique petit garçon en bonne santé avec 3 petit kg de bonheur et une maman @kamilaofficiel qui me surprendra toujours tellement elle est forte !!! Je vous aime ma famille", s'émeut-il.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, Kamila ne s'est pas encore exprimée sur son accouchement mais, Noré a d'ores et déjà expliqué que celui-ci avait été "compliqué". "Ça a duré en tout 18h50 parce que le petit est arrivé au monde à 18h50 et en très bonne santé grâce à dieu. Je suis soulagé, je suis détendu. Elle a vraiment eu un accouchement difficile, c'est une guerrière. Elle est passée par trois étapes... c'était compliqué. Comme on dit grâce à dieu tout va bien, le petit va bien et Kamila va très très bien", rassurait-il toutefois.

Félicitations aux jeunes parents !