Kamila et Noré parents pour la 1ère fois : leur fils est né, première photo !

C'est la concrétisation de leur amour ! Révélés dans Secret Story en 2017, Kamila et Noré, qui avaient pour secret d'être mariés, s'aiment depuis plus de dix ans maintenant. C'est donc tout naturellement qu'ils ont fini par agrandir leur petite famille en accueillant leur premier enfant. Dimanche 29 novembre 2020, la belle brune a annoncé la naissance de bébé à travers un post Instagram. Il s'agit d'un petit garçon dont le prénom n'a pas encore été révélé..

Pour l'heure, la belle Kamila ne s'est pas exprimée. La belle a eu un accouchement "difficile", comme l'a expliqué son mari Noré en story sur Instagram. "Très très longues heures d'attente. Je suis fier et heureux de vous dire que notre fils est arrivé en très bonne santé. J'attends que Kamila se repose bien, je pense qu'elle prendra la parole demain et qu'elle vous donnera son ressenti. Mais sachez qu'elle a eu une grossesse très compliquée, confie le candidat de télé-réalité. Ça a duré en tout 18h50 parce que le petit est arrivé au monde à 18h50 et en très bonne santé grâce à dieu. Je suis soulagé, je suis détendu. Maintenant je suis là pour surveiller le petit pendant que Kamila se repose. Elle a vraiment eu un accouchement difficile, c'est une guerrière. Elle est passée par trois étapes... c'était compliqué. Comme on dit grâce à dieu tout va bien, le petit va bien et Kamila va très très bien."

L'heureux papa a par ailleurs partagé, toujours en story sur Instagram, une adorable première photo de la main de son fils agrippée à son doigt. "Je t'aime mon fils. Bravo ma femme, une guerrière. 18h50 de galère, tout s'efface au premier contact. 586 Dieu Merci une bonne santé", peut-on lire.

Kamila a révélé être enceinte le 14 juin dernier sur son compte Instagram en partageant la première échographie de son bébé. En légende, elle écrivait : "1+1 = 3, nous allons avoir un bébé !! On vous dévoile aujourd'hui notre secret bien gardé depuis 4 mois. Les papillons que j'ai dans le ventre depuis plus de 10 ans grâce à mon mari se sont transformés en un petit être précieux".

C'est peu dire que le secret était bien gardé puisque la belle brune a usé de tous les stratagèmes possibles pour dissimuler son baby-bump qui grossissait à vu d'oeil. Dimanche 19 juillet 2020, les candidats de télé-réalité qui avaient organisé une luxueuse baby shower au château de Roquefeuille, situé à Pourrières tout près d'Aix-en-Provence, avaient révélé attendre un petit garçon.

Kamila et Noré sont aujourd'hui plus comblés que jamais et rejoignent ainsi la longue liste des stars de télé à avoir découvert les joies du pouponnage.

Félicitations aux heureux parents !