Stéphanie Durant mariée en secret à Théo : une photo de leur union dévoilée

C'est le 27 janvier dernier que Stéphanie Durant avait annoncé ses fiançailles avec Théo. Sur Instagram, elle avait partagé une photo de son homme et elle en train de s'embrasser, aux Maldives. Derrière eux, on pouvait voir des pétales de roses déposés sur l'eau, où il était inscrit "Will you marry me ?" ("Veux-tu m'épouser ?"). Voilà quatre ans que le couple nage dans le bonheur. Après avoir vécu à Londres pendant deux ans, ils se sont installés à Dubaï en 2019, à l'instar de leurs amis Jessica Thivenin et Thibault Garcia.