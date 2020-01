Stéphanie Durant (Les Marseillais) fiancée : elle va épouser Théo

"J'ai toujours dit que je ne mettrais jamais mon couple en péril pour la télé. C'est compliqué de partir un mois et demi sans mon compagnon. Je l'ai fait une fois, quand je suis partie en Argentine, c'était le pire tournage de ma vie", avait confié Stéphanie Durant, ancienne candidate des Marseillais (W9) en 2017 à Télé Star. La jeune femme, qui a donc quitté le milieu de la télé-réalité pour son homme et pour devenir blogueuse, vient de franchir une nouvelle étape avec son amoureux Théo : ils vont se marier.

Lundi 27 janvier 2020, les fiancés ont fait cette belle annonce. Ils ont tous les deux posté sur Instagram une photo de leur duo s'embrassant aux Maldives et on peut voir que la demande a été fait avec des pétales de roses déposées sur l'eau, inscrivant Will you marry me ? ("Veux-tu m'épouser ?").