Nabilla serait enceinte de son deuxième enfant : Thomas Vergara et elle bientôt parents

Nabilla Benattia et Thomas Vergara annonceront-ils prochainement un heureux événement ? Dans son édition du 3 décembre 2021, le magazine Public assure que le couple accueillera son deuxième enfant dans les mois à venir.

La date du 6 juillet 2021 restera à jamais gravée dans la mémoire de Nabilla et Thomas Vergara. Ce jour-là, les tourtereaux qui se sont rencontrés en 2013, lors du tournage des Anges de la télé-réalité 5, se sont mariés pour le meilleur et pour le pire au cours d'une cérémonie féérique au Château de Chantilly. Même si l'événement a été quelque peu gâché par le cambriolage dont ils ont été victimes, les parents de Milann (2 ans) ne souhaitent retenir que le positif... comme le test de grossesse qui a affiché un joli + peu de temps après ?

Selon nos confrères de Public, Nabilla et Thomas deviendront parents d'un deuxième bébé en mai prochain. Trois mois après leur lune de miel à Ibiza, la belle brune de 29 ans aurait révélé à son cher et tendre que leur famille allait s'agrandir. Et le 29 novembre, c'est à leurs proches qu'ils auraient annoncé la bonne nouvelle. Une annonce que, pour l'heure, ni l'un ni l'autre n'a officialisée.

Mais Thomas et Nabilla n'ont jamais caché qu'il souhaitait avoir un autre enfant. "C'est vrai qu'avec Thomas, on aimerait beaucoup agrandir notre famille ! Milann a deux ans, c'est déjà un vrai petit garçon. On ne sait pas quand exactement mais on sent que ce sera bientôt le moment. D'ailleurs, pour mon fils, ce serait son rêve ! Il nous l'a dit, il veut un petit frère pour s'amuser et jouer avec lui. Il faut avouer qu'être un enfant unique, ce n'est pas l'idéal. C'est mieux d'être deux... ou trois... ou quatre !", confiait la brunette lors d'une récente interview pour Femme actuelle, à l'occasion de la promotion de son documentaire Nabilla sans filtre, disponible sur Amazon Prime depuis le 26 novembre dernier.

Et ces derniers mois, les rumeurs allaient de bon train. En octobre dernier, Nabilla s'était rendue à l'hôpital à cause de vertiges et de vomissements. Et sur Snapchat, Thomas l'avait filmée en train d'expliquer qu'elle avait un gros appétit inhabituel. "Tu ne serais pas enceinte quand même ?', avait-il demandé, intrigué. Mais pour réponse, il n'a eu droit qu'à un petit sourire, de quoi semer le doute. Un doute qui, si l'on en croit les informations de Public, n'est plus permis.