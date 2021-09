Nabilla cambriolée à son mariage : "choquée", elle réagit au nouveau rebondissement dans l'affaire

Nabilla affirme qu'elle a été assaillie par d'innombrables messages de ses abonnés, qui l'ont interrogée sur la progression de l'enquête. "Il y a des gens qui sont en détention, d'autres qui se sont fait interpeller : je n'en sais pas plus et honnêtement c'est vraiment pas ma partie. Je ne parlerai plus de cette histoire", a-t-elle terminé, visiblement agacée.

Récemment, l'ancienne candidate de télé-réalité a confié qu'elle ne souhaitait plus vivre en France pour des raisons de sécurité et que sa famille et elle étaient très bien à Dubaï. "On adore et on y est en sécurité. La France, c'est hors de question", avait expliqué la businesswoman.