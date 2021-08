Nabilla Vergara : "Traumatisée", elle oblige Thomas à se débarrasser de son scooter

C'est une réussite dont elle s'est targuée sur les réseaux sociaux ! Nabilla s'est empressée d'annoncer à ses abonnés, le 1er août, qu'elle a remporté une bataille importante à ses yeux. La maman de Milann, âgé d'un an et demi, a expliqué que son mari, Thomas Vergara, qu'elle a rencontré en 2013 dans Les Anges de la télé-réalité allait vendre son scooter.

Le trentenaire a dû se séparer à contre-coeur de son engin, pourtant flambant neuf, car sa compagne ne le laissait pas le conduire ! Face caméra, la fondatrice de Nabilla Beauty s'explique. Assise dans une voiture, le regard dissimulé par d'épaisses lunettes de soleil, elle raconte : "On est parti avec Thomas, il va vendre son scooter. Il l'a acheté l'an dernier, je crois qu'il a même pas fait son rodage en fait, je sais même pas ce que c'est, mais il m'a dit ça. Du coup, on l'a mis en vente, il y a une boutique qui veut le récupérer".

Elle poursuit : "Je trouve ça trop dangereux. Mon père avait fait un accident très grave, il y a quelques années. Je suis un peu traumatisée par les deux-roues. J'ai tout le temps peur quand il veut sortir avec", rapporte-t-elle. Nabilla Vergara déclare que ce scooter était source de conflit, puisque Thomas n'avait pas la liberté de le conduire à sa guise. Dépassé par la tournure des évènements, il a donc choisi de le vendre. "Une très sage décision" que sa femme a salué sur Snapchat !

Nabilla a partagé une courte vidéo où l'on voit Thomas Vergara faire ses adieux à son TMAX noir. "Bébé, dit au revoir à ton scooter !", lui lance Nabilla. "T'as gagné ton combat", rétorque l'influenceur. "T'es triste ?", lui demande alors la jeune femme. "Il va me manquer. Regarde, en plus il y avait 320 kilomètres au compteur !", renchérit le papa de Milann. "Adieu", ricane l'ancienne candidate de télé-réalité, bien contente d'avoir remporté sa bataille.