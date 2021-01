Thomas Vergara blessé : Nabilla l'emmène dans une clinique de luxe, très VIP

Journée noire pour Thomas Vergara le 6 janvier 2021. Après avoir vu sa belle Lamborghini ruinée, l'époux de Nabilla Benattia s'est blessé au foot. Le lendemain, le couple a donné des nouvelles sur Snapchat.

"Je suis dégoûté, au foot je me suis tordu la cheville, je n'arrive plus à marcher. J'ai trop mal. J'ai la cheville bleue", avait expliqué Thomas Vergara tout en montrant sa cheville meurtrie, le 6 janvier. Nabilla avait ensuite annoncé qu'ils se rendaient aux urgences pour passer une radio. "Aujourd'hui on a eu que des misères. Premièrement, il s'est pris une pierre sur le pare-brise, donc il a explosé en mille morceaux. Le truc improbable, la voiture est neuve. Je me dis que ce n'est pas grave. Et après, il m'appelle pour me dire qu'il a trop mal à la cheville. Son pied pend, trop bizarre", avait-elle confié au moment où il s'y rendait. Ensuite, plus rien !

Il a fallu attendre le 7 janvier pour avoir des nouvelles de la cheville de Thomas. Les abonnés Snapchat des tourtereaux ont découvert qu'ils se sont rendus dans une clinique. Le beau brun de 34 ans a notamment passé une échographie de la cheville. "Regardez la clinique, c'est une clinique pour les footballeurs. Il y a les plus grands qui sont venus ici. Je ne t'ai pas amené n'importe où. C'est comme si tu étais un footballeur de ligue 1", a précisé la maman de Milann en dévoilant des maillots signés de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Son cher et tendre a ensuite précisé que Michael Jordan ou Roberto Carlos étaient également venus ici.

J'en ai pour trois semaines

Thomas a ensuite dévoilé le diagnostic. "C'est incroyable, j'arrive un peu plus à marcher alors que je n'arrivais plus à mettre le pied par terre quand je suis arrivé. Ils m'ont fait des soins de fou. J'ai deux ligaments à la cheville qui sont complètement à plat, ils sont enflammés. J'en ai pour trois semaines. J'ai plein de soins à faire", a-t-il révélé. Une situation qui arrange quelque peu Nabilla, heureuse que son homme reste davantage à ses côtés : "On lui a dit que d'ici une semaine ça irait mieux s'il ne bougeait pas partout et qu'il se reposait. Donc tu as compris, il faut que tu restes avec ta femme, tu ne vas pas au foot. Comme ça tu pourras me faire des bisous et m'aimer."