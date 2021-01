Thomas Vergara à l'hôpital : direction les urgences, journée noire pour le mari de Nabilla

Nouvelle mésaventure pour Thomas Vergara. Le 6 janvier 2021, son épouse Nabilla Benattia et lui ont annoncé une autre mauvaise nouvelle à leurs fans, sur Snapchat.

Il faut croire que la malchance était du côté du beau brun de 34 ans hier. Pour commencer, alors qu'il était sur l'autoroute, Thomas Vergara a vu sa belle Lamborghini ruinée. "Un camion rempli de pierres a fait tomber une pierre sur la route et elle a rebondi sur mon pare-brise. C'est une dinguerie, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis dégoûté. Quand j'ai vu ça je n'en ai pas cru mes yeux, c'est incroyable. Et le mec est parti. C'était sur l'autoroute. C'était soit ça, soit je pilais et je me prenais les voitures de derrière...", a-t-il confié tout en montrant son pare-brise cassé.

Quelques heures plus tard, le papa de Milann (1 an) s'est rendu au foot pour décompresser. Malheureusement, il s'est blessé au cours de son match. "Je suis dégoûté, au foot je me suis tordu la cheville, je n'arrive plus à marcher. J'ai trop mal. J'ai la cheville bleue", a-t-il expliqué tout en montrant sa cheville meurtrie. Nabilla a aussi pris la parole sur son compte afin de tenir ses abonnés au courant : "On vient de rentrer et on a retrouvé un grand blessé. Il a joué au football et il a mal à la cheville. (...) On va à l'hôpital. Pas le choix. On va faire une radio pour vérifier que tout va bien."

Le couple s'est donc rendu à l'hôpital. Sur le chemin, la belle brune de 28 ans a poursuivi : "Aujourd'hui on a eu que des misères. Premièrement, il s'est pris une pierre sur le pare-brise, donc il a explosé en mille morceaux. Le truc improbable, la voiture est neuve. Je me dis que ce n'est pas grave. Et après, il m'appelle pour me dire qu'il a trop mal à la cheville. Son pied pend, trop bizarre."

Nabilla et Thomas n'ont posté aucune vidéo en direct de l'hôpital. La jeune femme a simplement publié une photo d'eux allongés et l'a légendée : "Il dort ma vie, j'espère qu'il n'a pas mal." Nul doute qu'ils donneront rapidement des nouvelles.