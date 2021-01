Thomas Vergara "dégoûté" : sa voiture de luxe ruinée, il raconte

La journée du 6 janvier 2021 ne s'est pas passée comme prévu pour Thomas Vergara. Sur Snapchat, l'époux de Nabilla Benattia a raconté l'une de ses mésaventures à ses abonnés.

Après avoir profité de son fils Milann (1 an) et de sa belle, le beau brun de 34 ans a pris le volant de sa Lamborghini. Mais, alors qu'il se trouvait sur l'autoroute, Thomas Vergara a eu une bien mauvaise surprise. Devant lui se trouvait un camion rempli de gravats. Et l'impensable est arrivé : "Un camion rempli de pierres a fait tomber une pierre sur la route et elle a rebondi sur mon pare-brise. C'est une dinguerie, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis dégoûté. Quand j'ai vu ça je n'en ai pas cru mes yeux, c'est incroyable. Et le mec est parti. C'était sur l'autoroute. C'était soit ça, soit je pilais et je me prenais les voitures de derrière...", a-t-il confié tout en montrant son pare-brise cassé.

Bien entendu, Thomas Vergara ne comptait pas laisser sa voiture de luxe dans cet état. Il s'est vite rendu dans un garage de la marque pour changer le pare-brise. Ce ne sera donc bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour l'ancien candidat de Secret Story (saison 6, en 2012).

En décembre 2020, c'est Nabilla Benattia qui dévoilait un petit accident. Milann avait mis la main sur sa paire de chaussures introuvables Amina Muaddi. Et il a cassé l'un des escarpins à brides en PVC à cristaux Begum, mettant ainsi sa maman dans tous ses états. "Milann je vais péter un câble. Je n'arrive pas à réaliser je vous jure. Qu'est-ce que tu as dans la main ? (...) Mes Amina Muaddi, je vais péter un plomb. Regarde moi, je vais devenir toute rouge. Tu as pété les chaussures de maman, des chaussures introuvables. Je suis trop dégoûtée, je les aimais trop. Je ne peux même pas les racheter", déclarait la belle brune de 28 ans.