Nabilla émue aux larmes : son fils Milann passe un cap "hyper symbolique"

C'est avec un petit pincement au coeur que Nabilla a accompagné ce lundi 7 décembre 2020 son fils Milann (1 an) à son premier jour de crèche. En effet, il est enfin temps pour le petit garçon de découvrir un nouvel environnement, loin de celui de ses parents. Vêtu d'une chemise et un pantalon, Milann était parée pour faire une entrée remarquée. Mais cela n'a pas suffi à soulager sa célèbre maman, trop anxieuse à l'idée d'être séparée de son bonhomme.

Sur Snapchat, elle a toutefois pris sur elle pour partager avec sa communauté leur départ de la maison, ironisant sur le fait que Milann allait déjà briser des coeurs. Et après quelques heures à attendre son retour, Nabilla a pris le temps de se confier. "Je ne vous ai pas trop snappé parce que j'étais vraiment émue, je me suis dit que j'allais encore craquer c'est sûr, donc je vous ai épargné ça", a-t-elle justifié vis-à-vis de sa courte absence des réseaux. "C'était compliqué pour moi. Quand on est rentré, j'étais triste une petite heure, lui il s'en est super bien sorti. Apparemment il a été adorable, il a joué avec les enfants. Il y a des enfants plus jeunes, plus vieux... Il s'est super bien entendu avec eux, il n'a pas pleuré. C'est ça qui m'angoissait, je me disais 'imagine il nous cherche', mais quand on est parti le chercher, il était content de nous retrouver, il nous a sauté dans les bras", s'est-elle ensuite réjouit.

Une expérience concluante donc pour l'épouse de Thomas Vergara, laquelle a décidé d'envoyer son fils à la crèche trois fois par semaine. "Aujourd'hui il n'est resté que 2h30 comme c'était le premier jour, pour qu'il s'adapte petit à petit", précise-t-elle. Reste que ce premier cap passé a beaucoup remué la jeune femme de 28 ans. "C'était hyper émouvant parce que forcément, on se rappelle pleins de souvenirs, on se dit qu'il y a quelques mois il était encore tout petit, maintenant il grandit, il y a tout qui défile dans la tête on se dit que ça passe trop vite. Le premier jour de crèche, c'est hyper symbolique parce que c'est un petit bébé qui devient un petit garçon, c'est vraiment...", déclare-t-elle les larmes aux yeux et peinant à terminer ses phrases. "Le temps passe vite, c'est la vérité...", se contente-elle alors de conclure.