Nabilla prête à "péter un câble" : son fils Milann casse un accessoire luxueux et introuvable

Nabilla Benattia vient définitivement de comprendre qu'elle devait faire très attention à ses affaires. Depuis septembre, son fils Milann (1 an) marche et déambule donc partout dans la maison. Et, lundi 14 décembre 2020, il a réussi à mettre la main sur un bien précieux de sa maman.

L'épouse de Thomas Vergara avait envie de pleurer en début de soirée. Comme elle l'a dévoilé sur Snapchat, Milann a mis la main sur sa paire de chaussures Amina Muaddi. Et il a cassé l'un des escarpins à brides en PVC à cristaux Begum, mettant ainsi Nabilla dans tous ses états. "Milann je vais péter un câble. Je n'arrive pas à réaliser je vous jure. Qu'est-ce que tu as dans la main ?", a-t-elle tout d'abord lancé. Elle a ensuite dévoilé son fils avec un bout de la chaussure dans les mains. "Mes Amina Muaddi, je vais péter un plomb. Regarde moi, je vais devenir toute rouge. Tu as pété les chaussures de maman, des chaussures introuvables. Je suis trop dégoûtée, je les aimais trop. Je ne peux même pas les racheter", a conclu la belle brune de 28 ans.

Si elle n'a pas pleuré devant l'objectif, on imagine aisément qu'elle a craqué en off tant elle aimait ce bien précieux. En juillet dernier, elle n'avait d'ailleurs pu s'empêcher de partager sa joie de l'avoir déniché. "Aujourd'hui est un grand jour pour moi. J'ai enfin réussi à mettre la main sur la paire de chaussures de mes rêves. Je suis tellement heureuse, ça fait tellement longtemps que je les voulais. Regardez ces bijoux. Ce sont les fameuses Amina Muaddi, elles sont introuvables ces chaussures. Mais ma personal-shoppeuse me les a trouvées, du coup, je suis comme une dingue. Je les ai enfin reçues", expliquait-elle. Un bien pour lequel elle avait déboursé 775 euros. "Les escarpins à brides Begum, interprétation moderne des souliers de contes de fées, sont réalisés en Italie en PVC transparent et décoré d'une broche à cristaux inspirée d'un miroir soleil Art déco. Ils reposent sur un talon évasé original, qui est rapidement devenu l'une des signatures de la créatrice. Mettez-les en valeur en les associant à des ourlets raccourcis", pouvait-on lire en description.

A moins d'un miracle, Nabilla ne pourra retrouver ces Amina Muaddi. Mais qui sait, peut-être que la magie de Noël opèrera.