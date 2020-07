Nabilla, son grand mariage avec Thomas annulé ? Le sujet enfin évoqué

Le 7 mai 2019, alors qu'elle était enceinte de Milann (9 mois), Nabilla Benattia a épousé Thomas Vergara en toute intimité. Une nouvelle cérémonie devait être organisée cette année, mais, depuis, le couple n'en a jamais parlé. Face aux nombreuses questions de ses fans, la jeune femme de 28 ans a donc expliqué qu'un nouveau mariage aurait bel et bien lieu.

C'est à Londres que Nabilla Benattia et Thomas Vergara s'étaient dit "oui". Seules leurs mamans étaient conviées à la cérémonie, une union a minima qui avait surpris leurs fans. Les amoureux, qui se sont rencontrés en 2013 dans Les Anges 5, avaient donc vite assuré qu'un plus grand mariage serait organisé l'année suivante. Mais depuis, aucune fête à l'horizon. Et l'apparition du coronavirus n'a rien dû arranger car, selon leur agent Margali Berdah, il devait être prévu pour mai 2020. Mais contrairement à ce que certains pouvaient penser, les parents de Milann n'ont pas abandonné l'idée de faire une plus grande noce avec tous leurs proches.

"On s'est mariés quand j'étais enceinte de mon fils dans une mairie, à Londres, avec nos deux mamans uniquement. C'était en comité très restreint. C'était un jour merveilleux. Le soir j'ai pleuré. Même la demande en mariage, je n'en revenais pas. On s'est promis de faire une fête avec nos familles et nos amis, un vrai mariage. C'est quelque chose à venir. Je pourrais choisir mes fleurs, ma robe de mariée, la décoration. Pour me marier, j'avais mis une petite robe comme ça parce que je ne rentrais dans rien. Il y a ça aussi qu'on va surement organiser cette année", a confié Nabilla Benattia. Elle se réjouit à l'idée que son fils soit présent pour cette union. Mais avant qu'elle ait lieu, le couple va devoir se mettre d'accord sur tous les détails. Et ce n'est, semble-t-il, pas gagné : "On est toujours pas d'accord sur plein de choses. Il veut se marier à la plage, moi dans un château en France. Mais on verra."

L'argent ne fait pas le bonheur

Nabilla a aussi regretté que, sur les réseaux sociaux, les personnalités montrent souvent ce qui est beau et rose dans leur vie. Certains internautes pensent donc que les acteurs, candidats de télé-réalité ou encore influenceurs ont une vie de rêve, sans aucun souci. Mais la réalité est souvent tout autre. "On a toujours l'impression que j'ai trop confiance en moi, que j'ai une vie de rêve, que tout me réussit. Je vois tellement de messages qui vont dans ce sens. Mais détrompez-vous, ma vie est loin d'être parfaite. Je suis très fière de ce que j'ai accompli, parce que je l'ai fait seule et c'était dur. (...) Mais ne croyez pas que ma vie est parfaite. J'ai des problèmes comme tout le monde, j'ai des doutes. Je suis quelqu'un qui culpabilise beaucoup, surtout depuis que j'ai mon fils. Je vous en parlerai", a confié la belle brune.

Elle a ensuite expliqué que l'argent ne faisait pas le bonheur, même si cela apportait un bon confort de vie. "Que j'ai de l"argent ou pas, j'ai toujours été la même personne. Mes proches le savent. Surtout, ne croyez pas que parce qu'on a de l'argent on n'a plus de problèmes, au contraire. Il y a plein de gens qui viennent et on ne sait pas par quoi ils sont intéressés", a-t-elle conclu.