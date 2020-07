Nabilla fière de ses chaussures introuvables : son nouvel achat bien rare

Nabilla Benattia aime les belles choses et elle ne s'en cache pas. Ce vendredi 10 juillet 2020, la maman de Milann (9 mois) a dévoilé à ses abonnés son dernier achat. Des chaussures que peu de personnes peuvent se permettre d'acheter...

Quand elle sortira avec son nouvel achat, Nabilla Benattia sera quasi certaine de ne voir une autre femme le porter. L'épouse de Thomas Vergara s'était mis en tête d'acheter les escarpins à brides en PVC à cristaux Begum de la marque Amina Muaddi. Mais difficile de les trouver tant elles sont rares. La belle brune de 28 ans a donc demandé à sa personal-shoppeuse de lui dénicher cette perle. Bingo, l'ancienne candidate de télé-réalité a fini par en obtenir une paire qu'elle a reçue ce vendredi 10 juillet 2020.

Nabilla Benattia n'a bien entendu pas manqué de dévoiler son nouvel achat à ses fans sur Snapchat. "Aujourd'hui est un grand jour pour moi. J'ai enfin réussi à mettre la main sur la paire de chaussures de mes rêves. Je suis tellement heureuse, ça fait tellement longtemps que je les voulais. Regardez ces bijoux. Ce sont les fameuses Amina Muaddi, elles sont introuvables, ces chaussures. Mais ma personal-shoppeuse me les a trouvées, du coup, je suis comme une dingue. Je les ai enfin reçues", a-t-elle confié tout en filmant ses nouvelles chaussures. On aurait pu croire que cette paire d'escarpins était hors de prix. Pourtant, sur le site, on peut voir qu'elles ne sont "qu'à" 775 euros. "Les escarpins à brides Begum, interprétation moderne des souliers de contes de fées, sont réalisés en Italie en PVC transparent et décoré d'une broche à cristaux inspirée d'un miroir soleil Art déco. Ils reposent sur un talon évasé original, qui est rapidement devenu l'une des signatures de la créatrice. Mettez-les en valeur en les associant à des ourlets raccourcis", peut-on lire en description. Bien entendu, elles ne sont actuellement pas disponibles.

Ce n'est pas le seul produit introuvable que Nabilla possède. À l'occasion de ses 28 ans, en février dernier, son mari Thomas Vergara lui a notamment offert le cadeau de ses rêves : le sac Himalaya Niloticus Crocodile Birkin d'Hermès. Et cet achat était hors de prix ! Il faut en effet débourser plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros pour se l'offrir.