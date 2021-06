Nabilla "les larmes aux yeux" : cette grande annonce qui la met dans une joie folle !

Nabilla réalise "son rêve" grâce à ses fans

"Je devais aller à New York, vous savez que notre fils a eu des petits soucis donc on a décidé de rester auprès de lui. Mais c'est vrai que depuis hier (lundi) Nabilla Beauty est officiellement sur Times Square ! Je suis super contente", a déclaré Nabilla, qui a invité les Français habitant la Grosse Pomme à lui envoyer des photos et vidéos de sa campagne publicitaire qui tourne en boucle sur les écrans géants de la ville. "C'est une immense fierté, j'avais les larmes aux yeux ce matin parce que c'est énorme ! C'est le fruit de mon travail."

Emue, Nabilla n'a pas oublié que, son succès, elle le devait aussi un peu à ses fans. "C'est grâce à vous. Vous m'avez donné l'envie et m'avez donné la possibilité de réaliser ce challenge, ce rêve. Aujourd'hui est un grand jour. Voir ma tête à New York, sur Times Square à côté des plus belles marques : c'est un truc de fou !", a concédé la maman du petit Milann, qui a avoué qu'elle avait "le smile jusqu'ici" toute la journée !

Dans une autre vidéo, Nabilla a partagé son spot publicitaire qui défile sur les écrans géants de la fameuse place new-yorkaise. Un événement qui va certainement booster les ventes de l'entreprise, lancée par la jeune femme en 2019.