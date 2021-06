Thomas Vergara a-t-il cédé à la chirurgie esthétique ? Nabilla balance "le seul truc" qu'il a refait

Nabilla ne s'en cache pas, elle a déjà eu recours à la chirurgie esthétique, notamment pour une augmentation mammaire il y a des années. Mais qu'en est-il de son mari Thomas Vergara ? Les fans du célèbre couple issu de la télé-réalité le soupçonnent d'avoir lui aussi retouché son visage. Sur Snapchat ce vendredi 11 juin 2021, les parents du jeune Milann (1 an) s'expliquent.

"Apparemment, mon petit mari aurait fait du botox", lance Nabilla, alors attablée au restaurant dans un sublime cadre aux Maldives, où elle passe quelques jours avec son amoureux et leur bébé (voir diaporama). Et Thomas Vergara de démentir aussitôt : "Jamais de la vie. Si j'en avais fait, ce serait figé !"

De son côté, la jolie brune de 29 ans confirme : "Regardez, une personne qui fait du botox ne peut pas lever les sourcils ni plisser les yeux." Et de poursuivre : "Le pauvre.... Thomas c'est vraiment la personne sur qui à chaque fois les gens disent : 'Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait ?' Il n'a jamais rien fait. Autant il y a des hommes qui refont des trucs, ils font ce qu'ils veulent, chacun est libre."

Le papa de Milann et ex-candidat de télé-réalité révélé en 2012 dans la sixième saison de Secret Story avoue quant à lui avoir déjà refait quelque chose... Et Nabilla d'avouer : "Thomas n'a jamais rien fait à part ses dents, c'est vrai. Mais c'est le seul truc" Et de nier tout autre recours à la chirurgie esthétique : "Je n'ai jamais fait d'injection de ma vie. Les dents, c'est tout. Mon nez est tordu !" Enfin, Nabilla indique que son mari prend ces remarques "comme des compliments mais c'est relou parce qu'il n'aime pas trop ces trucs-là".

Rappelons que ce n'est pas la première fois que les internautes soupçonnent Thomas Vergara d'avoir retouché sa silhouette et son visage. En janvier 2020, les amoureux – qui s'apprêtent à célébrer une nouvelle fois leur mariage – s'étaient amusés de la situation. "Arrête de mentir, t'as tout refait ! Tu t'es mis des faux yeux, t'as un faux nez, t'as des faux cheveux aussi", avait balancé la jeune maman, se moquant de Thomas Vergara qui assurait s'afficher au naturel.