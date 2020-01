Thomas Vergara soupçonné de chirurgie, Nabilla se moque de lui !

C'est une question à laquelle de nombreuses célébrités sont confrontées. Ont-elles eu recours à la chirurgie esthétique ? Dernièrement, c'est Thomas Vergara qui a suscité le questionnement des internautes après une nouvelle photo de lui postée sur le compte Instagram de Nabilla. Mais pour l'ancien candidat de télé-réalité, pas question de passer par la case bistouri, sa femme l'a bien fait comprendre lundi sur Snapchat.

"Ça me fait tellement rire, il y a des personnes sous ma dernière photo Insta qui font 'ton mari, qu'est-ce qu'il a fait à son visage ?' Oh les gars ! Mon mari, c'est la personne qui a fait le moins de trucs au monde. Il n'a jamais rien fait de sa vie, même un soin du visage, ça le saoule. Il est beau naturellement. C'est un magnifique homme, pour moi c'est le plus bel homme au monde", le défend-elle avec amour. Après quoi, elle a tout de même décidé de recueillir les confidences du principal intéressé. En se mettant dans la peau d'une journaliste, elle l'interroge avec humour. "Vous promettez de dire toute la vérité ? Avez-vous refait quelque chose sur vous ?" Et Thomas de répondre : "Je fais du sport, je mange bien et occasionnellement je prends les crèmes de ma femme..." Très amusée par la situation, Nabilla finit ensuite par se moquer gentiment du père de son fils. "Arrête de mentir, t'as tout refait ! Tu t'es mis des faux yeux, t'as un faux nez, t'as des faux cheveux aussi", s'écrie-t-elle.

Histoire de faire taire les mauvaises langues une bonne fois pour toutes, Thomas Vergara s'est ensuite exprimé sur ses propres réseaux sociaux. "Alors, ce n'est pas la première fois que je le dis, les amis. Je suis un garçon qui fait attention, je mets des crèmes mais pas tous les jours, je fais attention à mes points noirs parce que c'est ma hantise, je n'ai jamais piqué mon visage, regardez j'ai des rides partout. Je n'ai jamais refait mon nez, j'ai les lèvres fines, c'est comme ça. D'ailleurs, mon fils il a ma bouche, il n'a pas de chance, il n'a pas hérité de sa mère. Donc voilà, Jamais mis de Botox, j'ai jamais rien refait, alors arrêtez !"

Dans la foulée, le beau brun avoue que ce genre de racontars l'ont poussé à s'éloigner de la Toile. "C'est pour ça que je déteste Instagram. Si vous allez sur mon profil, il y a zéro photo. Ne pensez pas que je vous ai bloqués, c'est juste que j'ai supprimé toutes mes photos. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'Instagram, c'est un réseau social de mytho, n'importe qui peut faire une photo devant n'importe quoi et se faire passer pour n'importe qui. Pour moi, vraiment, la vraie vie, c'est en story. Mais sur Instagram, il y a une poignée de mythos, c'est incroyable, donc je déteste ce réseau social, les commentaires, les machins... Si vous voulez me trouver, c'est sur Snapchat et Twitter." Voilà qui est dit !