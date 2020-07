Nabilla : Sa nouvelle poitrine "plus petite" après l'opération...

Nabilla a été opérée de la poitrine pour "raison médicale" à Los Angeles le 28 juillet 2020. L'épouse de Thomas Vergara expliquait à ses followers que ses prothèses s'étaient abîmées avec le temps. Il faut dire que cela fait déjà dix ans qu'elle a eu recours à une augmentation mammaire... et que l'arrivée du petit Milann en octobre 2019 a également joué un rôle dans la dégradation de ses prothèses. Hier, jeudi 30 juillet 2020, Nabilla a donné de ses nouvelles sur Snapchat.

"Moi, en tout cas, je vais mieux, je pense qu'on va rentrer à la maison ce soir si les infirmières sont ok, ou peut-être demain matin. Je vais insister pour ce soir parce que, franchement, ça va mieux, a-t-elle lancé, après avoir raconté le tremblement de terre qui a frappé la Californie. Quand je prends mes médicaments, je suis vraiment bien, je ne sens plus rien. Mais dès que l'effet s'estompe, j'ai vraiment vraiment mal, limite je ne peux pas bouger."

Et d'apporter quelques petites précisions : "Je ne suis pas un lit d'hôpital, je suis dans un concept-hôtel où il y a des infirmières qui s'occupent de moi. J'avais prévu de rester deux jours. Tout à l'heure, j'ai pu enlever un petit peu me s bandages, c'est très bien. La taille n'a pas du tout changé, au contraire, c'est même un petit peu plus petit (sic)et du coup, je trouve ça super beau, c'est beaucoup plus naturel. Je suis très contente." Si tout se déroule comme prévu, Nabilla devrait rentrer à Dubaï avec son mari Thomas Vergara et leur fils Milann aux alentours du 15 août.

Rappelons que la belle Nabilla révélait au mois de juin les raisons de cette nouvelle opération. "Après l'accouchement de Milann, j'ai eu ma montée de lait, une très grosse. Ma poitrine était énorme, avait-elle confié. Et cette montée de lait a provoqué un problème dans l'une de mes prothèses. Elle est un peu abîmée, défectueuse, donc je dois aller aux États-Unis assez rapidement pour changer mes prothèses, car ça peut être dangereux si je la laisse comme ça." En plus de la douleur, Nabilla doit faire face à un inconvénient de taille : elle ne doit rien porter pendant un mois et demi, pas même son adorable fils...