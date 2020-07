Nabilla surprise par un séisme : grosse frayeur en pleine nuit

Grosse frayeur pour Nabilla et Thomas Vergara. Alors que le couple séjourne à Los Angeles où la jeune femme de 28 ans a été opérée de la poitrine, dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 juillet 2020, un séisme de magnitude 4,2 et d'une profondeur évaluée à 8,9 kilomètres a fait trembler la Californie. Sur Snapchat, l'heureuse maman du petit Milann, né en octobre 2019, s'est exprimée.

"Ça nous a surpris. On était en train de dormir et tout s'est mis à trembler dans la chambre. Des trucs sont tombés par terre, a-t-elle raconté. Ça a duré pas très longtemps, environ quelques secondes, mais franchement, ça m'a fait flipper. Il y a tout qui s'est mis à trembler." Visiblement encore chamboulée par la secousse, Nabilla a poursuivi : "Ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu un tremblement de terre comme ça." Un épisode qu'elle n'oubliera pas de sitôt.

Dans les heures qui ont suivi, Nabilla semblait toutefois moins paniquée. L'ancienne copine d'Ayem Nour s'est même montrée blagueuse, faisant croire à Thomas Vergara qu'une nouvelle secousse était ressentie à Los Angeles. Une plaisanterie qui n'a amusé qu'elle, son époux étant bien trop fatigué par les allers-retours entre le concept-hôtel où elle séjourne et le lieu où Milann est gardé.

Si la brunette s'amuse de la situation, la réalité n'est pas si drôle. Le tremblement de terre a été ressenti à 7h32 du matin précisément. Une seconde secousse de magnitude 3,3 a été ressentie dans la foulée. Le séisme, dont l'épicentre est situé près de San Fernando à deux kilomètres de Pacoima, n'a a priori pas fait de gros dégâts. Cette secousse a toutefois réveillé la crainte qu'un gros tremblement de terre survienne dans la région. Une récente étude publiée dans la revue scientifique Bulletin of the Seismological Society of America indique qu'un tremblement de terre de magnitude élevée pourrait bien arriver à Los Angeles prochainement et provoquer une rupture sismique de la faille de San Andreas...