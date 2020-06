Nabilla Benattia, nouvelle opération mammaire : "Ça peut être dangereux"

Nabilla Benattia et Thomas Vergara partiront bientôt à l'aventure avec leur fils Milann (8 mois). De nouveaux projets sur lesquels la belle brune de 28 ans s'est confiée sur Snapchat, ce mercredi 24 juin 2020. Ses abonnés ont donc appris qu'elle allait devoir se faire opérer.

Prochainement, le couple qui s'est rencontré lors du tournage des Anges 5 (2013) quittera Dubaï pendant un temps afin de s'envoler pour Los Angeles. Nabilla Benattia a quelques papiers à signer et, avec Thomas, ils vont en profiter pour visiter des maisons, car ils souhaitent en acheter une aux États-Unis.

"Je dois aussi y aller pour subir une opération. Après l'accouchement de Milann, j'ai eu ma montée de lait, une très grosse. Ma poitrine était énorme. Et cette montée de lait a provoqué un problème dans l'une de mes prothèses. Elle est un peu abîmée, défectueuse, donc je dois aller aux États-Unis assez rapidement pour changer mes prothèses, car ça peut être dangereux si je la laisse comme ça", a poursuivi Nabilla Benattia. La jeune maman ne compte pas en profiter pour changer la taille de ses prothèses, comme l'ont récemment fait Fidji Ruiz ou Astrid Nelsia. Elle souhaite simplement les remplacer pour ne pas mettre sa santé en danger. "J'ai dû faire des radios ici et les envoyer aux États-Unis. L'une d'elles est un peu défectueuse et je ne peux pas en changer une seule sur deux, car ça risque de ne pas être les mêmes. J'avais refait ma poitrine à l'âge de 18 ans et ça ne m'avait pas fait plus mal que ça, donc je n'ai pas peur", a-t-elle ajouté.

Nabilla a ensuite révélé que Thomas, Milann et elle allaient s'envoler pour la France durant une quinzaine de jours pour voir leurs familles. Un moment que l'ancienne star de télé-réalité attend avec impatience, car son papa va enfin pouvoir rencontrer son bébé. Enfin, ils retourneront à Dubaï et prépareront leurs affaires pour emménager dans une autre maison, le temps que les (gros) travaux dans leur nid douillet se fassent. Des aventures qu'elle a promis de partager sur les réseaux sociaux.