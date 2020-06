Astrid Nelsia dévoile le résultat de sa nouvelle opération, c'est un flop

Il y a quelques années, Astrid Nelsia a pris la décision de passer sur le billard pour une augmentation mammaire. Complexée par sa petite poitrine, la candidate des Anges souhaitait en avoir une plus imposante. Mais la jeune femme de 24 ans y est allée un peu fort et le regrette depuis peu. Elle a donc de nouveau eu recours à la chirurgie esthétique, mais pour une réduction mammaire cette fois-ci.

Mardi 9 juin 2020, Astrid a en effet révélé en story Instagram qu'elle s'était fait opérer en matinée, sous anesthésie locale. "Ça s'est super bien passé. La première fois que j'ai refait ma poitrine, j'avais un bonnet A ou un petit B et j'étais passée au D. Donc j'ai eu super mal parce que plus tu as une petite poitrine, plus tu la grossis et plus ça fait mal. Là, comme je suis passée d'un bonnet D à un bonnet C, ça ne me fait pas trop mal. (...) Je peux marcher, alors qu'après ma première opération, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais rien faire, je pleurais tout le temps. Là, je me sens bien. Je ne dois juste rien porter et ne pas faire d'efforts", a-t-elle confié. Et, avant de dévoiler le résultat, la belle brune a expliqué qu'elle adorait sa nouvelle poitrine et que c'est exactement ce qu'elle voulait. Malheureusement pour elle, ses fans n'ont pas vu une grande différence.

Nouvelle opération pour Astrid à la rentrée

Astrid ne compte pas s'arrêter là. En octobre prochain, la jeune femme qui est de nouveau célibataire va une fois de plus passer sous le bistouri. "Je vais refaire une liposuccion. Je vais souffrir. Après, j'arrête la chirurgie. Mais ne pensez pas que j'en fais trop, ça fait deux ans que je n'avais rien fait. J'ai juste fait mes lèvres et des petites injections", a-t-elle conclu.

En avril dernier, Astrid ne cachait pas que sa poitrine opulente la complexait. Elle n'en pouvait plus qu'elle attire sans cesse l'attention et songeait pour la première fois à la faire réduire.