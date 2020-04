Astrid Nelsia : Gênée par sa poitrine, "des melons" qui accaparent l'attention

Pour faire face à la pénurie de masques en France, Astrid Nelsia a décidé d'investir dans un nouvel accessoire pour se protéger du Covid-19 : un ravissant masque avec un énorme motif escargot. Toujours très sérieuse et perfectionniste en ce qui concerne la mode, la jeune femme a associé son masque à un tee-shirt de la même couleur, histoire, sans doute, d'être totalement raccord. En légende, elle écrit : "Vous aimez mon masque escargot ?" Seul problème, le top extrêmement décolleté d'Astrid ne protège - par contre - absolument pas sa poitrine des regards de ses followers. Amusés, les internautes n'ont pas manqué de taquiner la jeune femme sur sa poitrine, comparant même ses seins à deux gros escargots - ils ont en tout cas bien saisi le thème. "Je kiffe les escargots", "Qui a trouvé l'escargot ?", "Escarlolo ouais", "On aime tes deux escargots ouais", "Tu l'as découpé dans ton t-shirt le masque ?" Des remarques auxquelles la jeune femme n'a pas souhaité répondre... pour le moment !

C'est énorme !

Un peu plus tard le 12 avril 2020, la jeune femme a confié avoir un gros complexe avec ses seins lors d'une séance de questions-réponses avec ses fans sur Instagram. Elle a ainsi expliqué à un internaute trouver sa poitrine beaucoup trop grosse et regretter d'avoir effectué son augmentation mammaire : "J'ai envie de réduire ma poitrine, j'ai actuellement 520 cc c'est énorme." Sur Snapchat, elle a ensuite demandé à ses abonnés la taille qui, selon eux, serait idéale. Les fans avaient à leur disposition un mini-sondage où ils pouvaient choisir entre différentes tailles de prothèses. Interrogée par un autre fan lui demandant à quoi correspondait exactement 520 cc, la jolie brune a répondu, le plus simplement du monde : "Des melons." Toujours très imagé.