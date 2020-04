Covid-19 : Grâce à Armand, 13 ans, les Petits Chanteurs oeuvrent pour les Ehpad

Pour soutenir ceux qui se battent chaque jour contre le coronavirus, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Du particulier qui fait un don à trois grands noms de la chanson française qui s'unissent pour les hôpitaux, une belle solidarité s'articule auprès du personnel soignant, mais aussi pour les Ehpad. La célèbre chorale des Petits Chanteurs à la Croix de Bois a souhaité apporter, elle aussi, sa contribution.

Les jeunes choristes, habitués à chanter régulièrement dans des maisons de retraite, ont voulu continuer à faire entendre leurs voix. Malgré le confinement ils mettent un point d'honneur à soutenir les personnes âgées et ceux qui les assistent. On doit cette belle initiative à Armand, 13 ans, qui a proposé aux responsables et aux producteurs de la chorale d'offrir aux résidents de tous les Ehpad de France un exemplaire digital de leur album Comme un chant d'espérance. Il devrait également pouvoir être diffusé sur les bornes musicales Mélo, présentant dans des milliers d'établissements.

Les établissements demandeurs pourront aussi recevoir gracieusement (hors frais postaux) un disque physique accompagné d'une lettre personnalisée écrite par un petit chanteur. Pour accompagner leur beau projet, les Petits Chanteurs se sont mobilisés, en formant un choeur virtuel via visioconférence, pour chanter et soutenir tous ceux qui souffrent en ces temps de crise sanitaire.