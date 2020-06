Astrid Nelsia trompée ? Elle annonce son célibat et règle ses comptes

Astrid Nelsia pensait avoir trouvé en Matheus Vieira l'homme de sa vie, mais de récentes révélations sont venues perturber son bonheur. Ce lundi 1er juin 2020, la sulfureuse brune, qui s'est lancée dans le commerce de photos dénudées, a annoncé sa rupture avec le footballeur de 21 ans.

Sans entrer dans les détails, elle a laissé entendre que ce dernier lui avait été infidèle à travers sa story Instagram. "Je suis la plus déçue au monde en amitié et en amour, sachez-le", a-t-elle d'abord écrit. Et d'ajouter, catégorique, mais toujours très énigmatique : "Je ne veux plus me mettre en couple, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, du moins pour le moment (...) J'ai des amis, de l'argent, une famille, un chien, la santé. Les mensonges, loin de moi."

Dans la suite de cette session confidences, Astrid révèle à demi-mot avoir été mise au courant du comportement fautif de son désormais ex grâce aux réseaux sociaux. "L'avantage d'être connue, c'est qu'on vient tout te rapporter." En plus de perdre son compagnon dans cette mystérieuse affaire, Astrid Nelsia a également entrepris de faire le tri dans son entourage. "Il y a des gens que je considérais vraiment comme mes potes, je me suis trompée !" Alors, Matheus Vieira a-t-il été pris en flagrant délit d'infidélité avec l'une de ses amies ? Astrid ne s'épanchera pas davantage sur le sujet, mais une chose est sûre, elle ne veut plus entendre parler du sportif. D'ailleurs, elle s'est empressée de supprimer toutes les photos de leur couple sur sa page Instagram, à l'exception d'un cliché posté pour proposer un concours à ses abonnés. "Je dois la laisser un mois, je ne peux pas l'enlever. Pas ma faute, mais j'ai hâte de la retirer", a-t-elle expliqué.

Astrid Nelsia et Matheus Vieira avaient officialisé leur relation en début d'année, le 3 janvier dernier. Le jeune homme évolue en tant que footballeur professionnel au poste de défenseur et joue actuellement pour le club de Nyon, en Suisse où la candidate de télé-réalité l'avait rejoint.