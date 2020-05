Astrid Nelsia vend ses photos dénudées, ses admirateurs en colère

C'est le nouveau business des stars de télé-réalité. Depuis peu, les candidates sont nombreuses à avoir adhéré aux plateformes OnlyFans et Mym pour y vendre des photos et vidéos d'elles dénudées très sexy. Nathalie Andreani a été la première à démocratiser cette manière de s'exposer sur les réseaux sociaux qui permet à ses fans d'entrer en contact avec elle, moyennant un abonnement d'environ 20 euros par mois. "Une photo peut être vendue entre 20 et 100 euros, tandis qu'une vidéo peut aller de 20 à 200 euros", nous confiait-elle en janvier dernier. Cette activité professionnelle juteuse a eu vite fait de donner envie à d'autres sulfureuses jeunes femmes, dont Astrid Nelsia.

Sur Instagram, mardi 12 mai 2020, la belle brune vue dans Les Anges a entrepris de faire la promo de son compte privé en dévoilant deux photos suggestives et exclusives de son dernier photoshoot. Problème, certains internautes n'ont pas vu d'un très bon oeil ce nouveau job très controversé. "Donc là les gens vont dépenser leur argent pour un shooting", "C'est de la prostitution déguisée", "Quand t'as de l'argent t'en veux toujours plus c'est comme ça", "Une sextape en vidéo aussi non ?", "Elle est grave dans l'abus", "C'est ça que tu fais payer ? T'as un culot incroyable toi", commentent-ils sidérés.

Mais, face aux haters, Astrid ne se démonte pas. Lors d'une session questions/réponses, elle a même assumé haut et fort le choix de cette nouvelle carrière. "Mêlez vous de votre c*l !! Vous payez ni mes sacs, ni mes shoes, ni mes restaurants, ni mes voyages !". En outre, elle a assuré qu'elle n'en montrerait jamais davantage, faisant référence à sa poitrine ou ses parties intimes. "Je fais des photos sexy, pas du porno", a-t-elle conclu.