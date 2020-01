Nathalie (Secret Story), les photos d'elle nue : son juteux business (EXCLU)

Devenue célèbre dès 2014, alors qu'elle intégrait le casting de Secret Story, Nathalie Andreani s'est rapidement imposée comme la "femme fatale" de la télé-réalité. Bonne vivante, elle n'a jamais caché son attirance pour les jeunes hommes. Aujourd'hui, c'est loin des caméras que la belle brune de 49 ans s'épanouit. Propriétaire de deux boutiques de prêt-à-porter féminin, la jolie quadragénaire a également trouvé son bonheur dans la vente de photos et vidéos d'elle dénudée sur des plates-formes dédiées. Une activité qu'elle assume pleinement et dont elle a accepté de livrer quelques secrets à Purepeople.com.

Inscrite sur les sites OnyFans et Mym, Nathalie évoque en toute transparence ce que lui rapporte cette nouvelle passion : "Je suis rémunérée, mais ça dépend de la photo ou de la vidéo demandée. Une photo peut être vendue entre 20 et 100 euros, tandis qu'une vidéo peut aller de 20 à 200 euros", confie-t-elle avant d'insister sur le fait qu'elle a tout de même des limites. "Je n'accepte pas tout. Ça m'est déjà arrivé de refuser certaines demandes trop osées ou qui dépassent les limites que je me suis fixées. Il y a un certain seuil que je n'ai pas envie de franchir, car je ne veux vraiment pas tomber dans le porno...", déclare-t-elle avec fermeté.

Consciente de gagner un très bon salaire, Nathalie ne peut cependant pas se permettre de dévoiler un chiffre d'affaires précis. Pourtant, elle consent à donner une petite idée de ses revenus... "Honnêtement, je ne ferais pas ce métier pour 5 000 euros par mois... je suis consciente que ça ne va pas durer des années alors j'en profite", affirme-t-elle presque en chuchotant.

Éternelle businesswoman, l'ancienne candidate des Anges nous a ensuite révélé l'un de ses projets : "Je suis en train de créer ma propre plate-forme. Elle sera en place d'ici à deux mois, je pense. C'est beaucoup de travail, je collabore avec des informaticiens, des techniciens", déclare-t-elle avec beaucoup d'enthousiasme. "Quand les gens viendront, ils seront là pour moi, ils n'auront pas le choix entre plusieurs 'modèles'. Par la suite, je prendrai sûrement des filles que je sélectionnerai et qui travailleront avec moi. Je ferai probablement le lancement du pré-site le 14 février, pour la Saint-Valentin."

Avis aux intéressés, rendez-vous le jour des amoureux !

Propos recueillis par Perrine Némard

