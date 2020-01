Nathalie (Secret Story) fière de poser nue : rendez-vous pour éviter la censure

Nathalie Andréani (47 ans), ex-candidate de Secret Story en 2014 (elle était connue pour être la "cougar" de la saison), a encore beaucoup de fans et ils sont prêts à payer pour la voir dans des contenus exclusifs et non censurés. Explications...

Il y a quelques mois, sur son compte Twitter, Nathalie a fait savoir qu'elle avait créé un compte sur la plateforme OnlyFans. Un site qui permet aux fans d'interagir avec des "personnalités"... à condition de payer. Plus concrètement, pour voir la quadragénaire poser topless, cela demande un investissement financier. Sur ce site, Nathalie Andréani propose même parfois un strip-tease intégral. Fière de son corps, l'ex-candidate de Secret Story a aujourd'hui diversifié ses offres et a créé son profil sur mym, Meet Your Model. Ce réseau social permet également aux fans (moyennant un abonnement au profil d'environ 10 euros) d'entrer en contact avec ceux qu'ils suivent, de leur demander des médias privés et c'est le "modèle" qui fixe le prix.

Heureuse de cette nouvelle activité, la Corse en a fait la promotion sur Instagram le 22 janvier 2020. Elle invite ses abonnés à la rejoindre, tout d'abord sur son compte Snapchat privé et "réservé aux hommes", et jure que ceux qui feront cette démarche ne résisteront pas longtemps avant de la rejoindre sur mym pour y découvrir des contenus non censurés.

En story, elle a assure d'ailleurs poser totalement nue sur le réseaux et ne compte pas s'arrêter de le faire, même si elle trouvait un amoureux. Autre information, ses filles n'ont aucun problème avec son activité. Nous voilà rassurés.