Nabilla nostalgique : photos inédites des tout premiers jours de Milann

Le 11 octobre 2019, la vie de Nabilla et Thomas Vergara a été bouleversée. Ce jour-là, leur premier enfant, Milann, est né, pour leur plus grand bonheur. Sept mois plus tard, la famille est toujours sur un petit nuage. Mais à l'approche du tout premier anniversaire de son fils, la belle brune de 28 ans était en proie à la nostalgie. Sur Snapchat, le 11 mai, c'est avec émotion qu'elle s'est confiée sur son évolution. "Voilà, ça y est mon fils a 7 mois aujourd'hui, je ne réalise pas. Dans cinq mois, il aura un an, c'est hallucinant. Ça fait 7 mois qu'on est parents, que je suis maman, ça passe trop vite...", a-t-elle déclaré.

Sur sa lancée, Nabilla a entrepris de farfouiller dans ses archives pour y dégoter de magnifiques clichés de sa petite merveille. Sur Instagram, la jeune maman a choisi de partager deux photos craquantes et encore jamais vues prises seulement quelques jours après la naissance de Milann, laquelle a eu lieu à Paris. "Parents depuis 72h", légende-t-elle pour recontextualiser en ajoutant des émojis sous le choc face au temps qui passe. Sur les images, Milann est encore un minuscule nouveau-né, lové dans les bras de sa maman à la mine fatiguée par l'accouchement.



En quelques minutes seulement, les internautes ont fondu devant la bouille de Milann, laissant au passage une multitude de commentaires attendris. "Vous êtes juste adorables", "Incroyablement mignons", "Quelle belle famille", "Le temps passe mais les souvenirs restent", inscrivent-ils.

Nabilla n'est pas au bout de ses émotions puisqu'il lui reste encore de nombreuses choses à vivre avec son fils, comme ses premiers mots et ses premiers pas. Des étapes importantes qu'elle attend aujourd'hui avec impatience comme elle l'a fait savoir sur Snapchat. "Quand il va commencer à parler, je pense que je vais péter un câble, je ne vais pas y croire. Pour l'instant, il fait des petits bruits, des syllabes, c'est mignon mais c'est vrai que j'ai hâte qu'on puisse communiquer tous les deux et que je puisse lui apprendre des choses. J'ai hâte aussi qu'il marche et qu'il vienne me réveiller le matin, ça va être dingue."