Nabilla bientôt opérée : une urgence médicale qui affectera Milann

À l'âge de 18 ans, Nabilla s'offrait une augmentation mammaire. Dix ans et un bébé plus tard, elle est contrainte de repasser sur le billard comme elle l'expliquait au mois de juin. "Je dois subir une opération. Après l'accouchement de Milann, j'ai eu ma montée de lait, une très grosse. Ma poitrine était énorme. Et cette montée de lait a provoqué un problème dans l'une de mes prothèses. Elle est un peu abîmée, défectueuse, donc je dois aller aux États-Unis assez rapidement pour changer mes prothèses, car ça peut être dangereux si je la laisse comme ça".

Jeudi 23 juillet 2020, c'est donc à Los Angeles qu'elle a posé ses bagages, accompagnée de ses deux hommes, Thomas Vergara et leur fils Milann. Après un long vol depuis Dubaï qui s'est bien passé, la jolie brune a pris le temps de parler avec ses millions d'abonnés. L'occasion pour elle de revenir sur cette opération qui approche à grands pas. "Demain j'ai mon rendez-vous pour mon opération, c'est une consultation. Il faut vraiment que je rencontre le médecin. Après, je me fais opérer mardi", a-t-elle révélé. Et a ensuite partagé ses appréhensions : "Je pense que je vais avoir un peu mal mais j'ai déjà fait cette opération il y a bientôt dix ans. J'avais eu mal mais bon je n'ai pas le choix, c'est une raison médicale. Il n'y a rien qui va changer dans ma poitrine, ça va juste être un peu gonflé au début mais après ça dégonfle, donc voilà après je vais me reposer".

Seul hic, Nabilla ne pourra plus s'occuper autant de son fils Milann, elle qui ne s'en sépare jamais depuis sa naissance en octobre 2019. Elle a même appelé du renfort pour l'aider à gérer ses tâches de maman. "J'ai prévu une nanny, c'est une amie de ma mère de Genève qui habite ici, parce que je ne pourrais pas porter mon fils, avec l'opération. Je ne sais pas si je pourrais me lever... Son papa est là mais, si jamais, j'ai quand même prévu quelqu'un pour qu'il ne manque de rien, je vais quand même subir une lourde opération". En attendant, la jeune femme profite de chaque instant avec le bambin, lequel a toujours le sourire !