Nabilla et Thomas Vergara infectés par Milann : "Je ne savais pas que cette maladie existait !"

Nabilla ne se sentait pas bien depuis quelques jours. L'influenceuse de 29 ans se plaignait de courbatures, de fièvre et de fatigue. Ce mardi 3 août, la maman de Milann, un an et demi, a annoncé qu'elle a enfin pu percer le mystère de son état de santé et mettre un nom sur cette infection !

Sur Snapchat, la fondatrice de Nabilla Beauty a expliqué que son médecin lui a diagnostiqué la maladie pieds-mains-bouche ! "Mes chéris, j'ai appris que j'ai attrapé la maladie de mon fils. C'est passager, ça dure une semaine", explique l'ancienne candidate de télé-réalité, qui a ensuite listé ses symptômes face caméra.

"J'ai plein de petits boutons sur le corps, j'ai de la fièvre, j'ai des courbatures... Je sais maintenant ce que j'ai ! Depuis deux jours, j'ai des plaques sur le nez", a ajouté la jolie brune, apparemment très fatiguée.

Selon la jeune maman, Milann, qui apparaissait également patraque dans ses stories Snapchat il y a peu, aurait attrapé ces microbes à la crèche.

Je me sens fragile

"Il y a beaucoup de cas en ce moment et les adultes peuvent l'attraper aussi", a-t-elle informé, mettant en garde sa communauté. Cette maladie est très répandue chez les petits, qui mettent tout et n'importe quoi dans leur bouche. Et comme son nom l'indique, des petits boutons apparaissent autour de leurs lèvres, sur leurs pieds et leurs mains.

"Je suis un peu dégoûtée de l'avoir attrapée. J'ai mal à la gorge... c'est vraiment tout en même temps. Je ne savais même pas que ça existait !", a affirmé Nabilla, qui assure que même son mari, Thomas Vergara, a été infecté ! "Toute la famille est malade. Je me sens fragile aujourd'hui, je ne me sens pas bien", a-t-elle enfin conclu.